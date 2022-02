Raser over kommune: - Simpelthen pinligt

DJ, tidligere radiovært på 'Voice' og nuværende medejer af restauranten 'Riva Bistro', Philip Lundsgaard, er mildest talt rasende over en forespørgsel fra Hørsholm Kommune.

Onsdag tikkede der en mail ind hos Philip Lundsgaard fra kommunen, som ville høre om han - og andre erhvervsdrivende i kommunen - var villige til at give Hørsholm Kommunes 1500 medarbejdere en rabat.

Mailen fik Lundsgaard, som både er medejer og administrerende direktør for Riva Bistro, til tasterne i et opslag på Facebook, og budskabet fra ham er klart.

- Hørholm Kommune beder om rabat, lige efter vi har været nødt til at lukke ned. VI BLØDER. Og offentlige ansatte har jo ikke mistet kapital i løbet af nedlukningen, så hvorfor skal jeg give rabat? Det kunne ikke være dårligere timing, lyder det fra Philip Lundsgaard til Ekstra Bladet.

Mailen gjorde Philip så harm, at han sendte den kommunale medarbejder, hvad man vist godt kan kalde en god gammeldags røffel.

Svaret har han senere kopieret og postet på sin Facebook.

- Hvis de virkelig ville hjælpe, kunne de for eksempel spørge, om de kunne købe 1500 gavekort til en værdi af 300 kroner for 200 kroner. Så ville vi jo kunne give rabat, lyder det fra Philip Lundsgaard.

Indtil videre har opslaget fået 3500 likes og er blevet delt 3700 gange.

- Jeg kan jo se på reaktionen på mit opslag, at de fleste er enige med mig i, at det simpelthen er et pinligt træk fra Hørsholm Kommune.

En af Philip Lundsgaards kritikpunkter går desuden på, at rabatten ville gives til mennesker, som har haft fast indkomst gennem pandemien.

- Hvad skulle jeg i så fald give i rabat, for at denne gruppe af folk ville komme og bruge det? Hvis jeg skal give 30 procent rabat, tjener jeg ikke noget. Folk kommer jo ikke på grund af fem procents rabat, siger han.

'Det var en fejl'

Over for Ekstra Bladet erkender kommunaldirektør i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, at forespørgslen tager sig en kende uheldigt ud.

- Det har bestemt ikke været vores intention at støde nogle, og vi kan sagtens se, at det kan være provokerende for virksomheder, som har været hårdt ramt af corona. Jeg vil give Philip Lundsgaard ret i, at timingen er problematisk, siger han og fortsætter:

- Det har jeg også svaret ham i en mail, og jeg ved også, at borgmesteren har skrevet en personlig hilsen til ham.

- Opslaget er jo delt vidt og bredt, og man kan se, at folk er vrede over jeres forespørgsel. Hvordan forholder I jer til det?

- Jeg har ikke selv fulgt med i debatten på Facebook, men jeg er sikker på, at det er et udtryk for frustration, fordi mange har været hårdt ramt, og sådan et opslag tager proppen ud af bunden. Det har vi stor forståelse over for, og vi er helt enige i, at det var en fejl, at Philip og de andre erhvervsdrivende fik den mail, siger han og forklarer videre:

- Det handler for os om, at vi er en kommune, der kan mærke, at der er hård kamp om medarbejderne, så vi vil gerne gøre det attraktivt for folk at arbejde her. Det er det motiv, vi har haft. Og hvis vi samtidig kunne gøre noget for, at nogle af de penge, der tjenes i Hørsholm Kommune, også bruges lokalt, ville vi gerne det.