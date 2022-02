Raser over restauranter: - Det er absurd

Søren Frank er ikke tilfreds med, at restauranterne er begyndt at køre med kun halvanden times tid til at spise sin middag

De fleste kender nok at glæde sig til en god aften ude, hvor de får flere retter mad og lidt vin eller øl til at få det hele til at glide ned.

Men den fornøjelse er efter corona blevet en hel del kortere, hvis man spørger mangeårig madanmelder fra Berlingske Søren Frank.

I sin seneste klumme kommer han med et opråb til restauranterne, fordi flere simpelthen er begyndt at køre med seatings på ned til halvanden time.

Det kan sætte blodet i kog hos anmelderen.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det store problem er jo, at de her seatings er for korte. På halvanden time kan man jo ikke engang nå at dele en flaske vin, og som kunde er du under et kæmpe pres fra starten af. De vil sælge dig fire retter på halvanden time, og det hele kommer i en pærevælling, så du må bare håbe, at nabobordet er ledigt, så retterne kan stå der, og noget af det vil jo blive koldt, lyder det.

Handler ikke bare om maden

For Søren Frank og mange af hans læsere skal det være en oplevelse at gå på restaurant.

Den glæde frarøves, når restauranterne går mere op i at få flest gæster gennem.

- Det er ikke i forbrugerens bedste interesse. Når man går på restaurant, køber man selvfølgelig noget at spise, men man køber også tid og en oplevelse. Det, jeg råber op om, er, at det ikke er fedt længere. Restauranterne presser citronen. Det er meget uattraktivt, og det giver ikke en god oplevelse.

Anmelderen kan godt se, at for restauranterne handler det om, at man gerne vil holde prisen nede.

- Der vil jo altid være de restauranter, der kører med de her seatings, fordi de vil holde priserne nede. Men halvanden time er jo absurd. Det bliver værre og værre.

Det bedste trick

Søren Frank mener, at 2,5 time vil være passende for en seating, men personligt undgår han selv steder, hvor det er tidsbestemt, hvor længe man må opholde sig på stedet.

- Jeg forsøger at undgå det. Mit bedste trick er, at man skal vælge den seneste seating, så de ikke kan smide dig ud. Og derudover bestiller jeg retterne lidt ad gangen, men det er jo latterligt, at det er blevet sådan, fortæller han.

Corona-situationen har naturligvis spillet en rolle for restauranterne, der gerne vil have penge i kassen, efter at restriktionerne er ophørt.

- Der er hård konkurrence for de her steder, og de vil selvfølgelig gerne tjene så mange penge hjem som muligt, men det skal altså ikke handle om, hvor mange der kan mases igennem. Det skal være en oplevelse at gå på restaurant.