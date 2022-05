Raser over Teitur: Ulækkert og umenneskeligt

Engang var de gode venner, men sådan er det ikke længere.

Derfor lægger realitydeltageren Lenny Pihl heller ikke skjul på, at Teitur Skoubos handlinger fortjener konsekvenser. Fængselsdommen kommer ikke bag på Lenny Pihl.

'Jeg havde hørt en del om episoden i Odense, og jeg har ikke rigtig været i tvivl om, at der har været noget helt galt i den her. Jeg er rigtig ked af det på kvindens vegne, og jeg kan slet ikke sætte mig ind i det mareridt, hun går igennem', skriver Lenny Pihl i en besked til Ekstra Bladet.

Teitur var anklaget for at have voldtaget en ung kvinde natten til 28. november sidste år i kvindens lejlighed. I går blev han idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt.

Teitur Skoubo har anket onsdagens dom og nægter sig fortsat skyldig. Foto: Anthon Unger

Han troede, han var urørlig

For tre år siden var de rigtig gode venner, men ifølge Lenny ødelagde Teitur deres venskab. Lenny mener, at Teitur gennem de seneste år har forandret sig meget, og at han til sidst ikke kunne kende ham.

Lenny har heller ikke holdt hånden over Teitur i denne sag.

'Jeg synes, det er noget af det værste, man kan byde et andet menneske. Det er så umenneskeligt og ulækkert. Jeg er glad for, jeg ikke er en af dem, der har beskyttet ham eller holdt hånden over ham i alt det her', skriver Lenny videre og fortsætter:

'Teitur var en god dreng engang, men han forandrede sig og troede, han var urørlig og kunne gøre hvad han ville'.

