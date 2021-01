Raser: Stram ballerne!

Over jul og nytår er kendte som ukendte danskere valfartet til Dubai for at få sol og sommer. Men det har ikke været uden konsekvens.

Lørdag viser det sig nemlig, at den mere smitsomme sydafrikanske coronavirus er kommet til Danmark fra Dubai.

- Det danske covid-19-tilfælde af B.1.351/501Y blev fundet på Sjælland og forbindes med en rejse til Dubai, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse lørdag.

Har et ansvar

Det huer ikke ligefrem den danske influencer og iværksætter Mascha Vang, at danskere sætter smitten over styr ved at rejse verden rundt midt i en global pandemi.

- Vi har da et ansvar for hinanden, og der er da ingen, som synes, at det er en morsom situation. Vi har da alle sammen lyst til at tage på ferie og få noget sol, men man kan ikke kun tænke på sig selv, forklarer Mascha Vang til Ekstra Bladet søndag.

Selvom trangen og lysten til at drage mod varmere breddegrader melder sig, så mener den succesfulde influencer, at man netop nu skal stå sammen og stramme ballerne.

- Jeg er da drønmisundelig på dem, som er på ferie. Men man kan ikke være det bekendt. Som influencer har man et ansvar over for sine følgere. I denne tid mangler vi alle indtryk, og man er lidt mere sårbar, fordi vi bare sidder derhjemme og savner ting i hverdagen. Det gør jo også, at hvis man på sociale medier kan se, at folk bare rejser rundt, så bliver man også mere tilbøjelig til selv at tænke, at man også kan tage afsted, lyder det.

Er også berørt

Personligt er Mascha Vang også berørt af lockdown både privat men også økonomisk i sit firma, og hun frygter smitten, fordi hun er selvstændig og ikke 'bare' kan melde sig syg.

- Altså, jeg har da personligt været meget ked af, at man ikke har kunnet rejse. Jeg lever da for at rejse, og jeg har haft mange forretningsrejser, som er blevet aflyst. Jeg har mistet en halv årsindkomst. Det er da pisse surt. Som selvstændig kan jeg ikke bare melde mig på sygedagpenge. Så jeg har ikke tænkt mig at blive smittet og 'få det overstået', for der er jo også mange, som pludseligt får senfølger.

Smuthullerne

- Men selvom der var smuthuller, så bliver jeg hjemme. Jeg skal ikke ødelægge det hele for alle andre. Det handler jo også om at stå sammen, vise samfundssind og i høj grad om solidaritet.

Selvom Mascha har en helt klar holdning til de mange, som rejser udenlands, så er hendes opsang ikke målrettet enkelte personer, men snarere at alle er berørte af situationen, og at alle lider afsavn.

- Jeg skal ikke rende rundt og lege politimand. Men jeg har en helt klar holdning til, hvordan folk bare rejser rundt, fortæller hun.