Raser: 'Vi er de dumme grimme børn'

Onsdag var der verdenspremiere på Bille August nye Netflix-film, 'Ehrengard: Forførelsens kunst', som ingen ringere end dronning Margrethe har lavet scenografi og kostumer til.

Hun var derfor også gårsdagens helt særlige gæst, da hun troppede op på den røde løber og lod sig forevige med dele af castet.

Men det var dog tilsyneladende ikke alle på settet, der var lige vigtige til at få en invitation til den store verdenspremiere.

Ikke fine nok

Det mener Dennis Knudsen, der lavede hår og makeup på filmen. Postnord havde nemlig ikke fundet hans postkasse på vejen.

I et opslag på Instagram skriver Dennis Knudsen, at hans hold føler sig som 'de dumme, grimme børn'.

'Her står vi et helt filmhold og er rigtig kede af og skuffede over, vi ikke var inviteret med til premieren. Respekt for pladsen, men i diverse medier i dag ser vi en lang rød løber. Men alle os, der har skabt deres film, var der ikke - undtagen en fra kostumen og scenografi og få andre', skriver han og fortsætter:

'Alle vi andre føler os som de dumme, grimme børn, der ikke må komme med til klassefesten, da vi ikke er fine nok. (...) Aldrig har jeg oplevet ikke at være inviteret til en visning af filmen og få pæne takkeord for vores kæmpe arbejde,' skriver han.

Dennis Knudsen gør det samtidig klart, at det ikke er dronningen eller kongehuset, han er gal på, men Netflix, der har stået for at invitere gæster til premieren.

Ydmyget

'Selvfølgelig har vores fantastiske kreative smukke dronning ikke siddet og udvalgt, hvem der skulle med til premieren. Det var kun Netflix, der inviterede. Men hvorfor inviterede de så kun lidt fra filmholdet med', skriver han og understreger igen, at hans anklager ikke er rettet mod dronningen.

Over for Ekstra Bladet uddyber Dennis Knudsen på hele holdets vegne, at de er rigtige kede af, at de ikke fik en invitation til premieren.

- Vi føler os lidt ydmyget over, at vi ikke får et ordentligt tak for det. Jeg har lavet film i 40 år og har aldrig oplevet det før. Vi ser bare en lang rød løber med mange mennesker, vi kender, men der var ikke plads til os, siger Dennis Knudsen, der lavede hår og makeup på filmen i tre måneder.

Forstår ikke gæsteliste

- Jeg så den røde løber og tænkte 'hvad laver de der?'. Vi har nok ikke været fine nok. Hvorfor skal man udpeges og plukkes ud fra holdet?, siger han og fortsætter:

- Enten har man hele holdet med eller ingen fra holdet med. Det er sgu ikke helt fair at behandle folk sådan, siger Dennis Knudsen og fortæller, at han har den dybeste respekt for dronning Margrethe og hendes arbejde i forbindelse med filmen, men at han ikke forstår prioriteringen af gæstelisten.

Sidse Babbet Knudsen, Mikkel Boe Følsgaard og Alice Bier Zandén har de helt store roller i filmen. Foto: Emil Agerskov

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Lead Agency og Netflix, der stod for arrangementet i Moltkes Palæ. Men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Kongehuset henviser samtidig til Netflix, der arrangerede premieren.