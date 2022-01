Raserianfald og mobning: TV 2-kolleger klager over Simi Jan

En lang række af TV 2's fotografer nægter ifølge Ekstra Bladets oplysninger at arbejde og rejse med Simi Jan, efter de i flere år har klaget over hendes opførsel. Simi Jan selv erkender, at hun har et heftigt temperament, og at ledelsen har italesat det

'Ingen af tv-kanalens fotografer havde lyst til at rejse med, det var for farligt, så Simi Jan måtte selv filme sine indslag.'

Sådan lyder det i et interview med TV 2-korrespondenten Simi Jan, der for nylig blev udgivet i magasinet 'Ud & Se' om tiden, hvor hun drog alene til Afghanistan for at berette om Kabuls fald for TV 2.

Men ifølge en række fotografer, der er eller har været tilknyttet TV 2, er historien i virkeligheden en helt anden.

De nægter nemlig at arbejde og rejse med hende og har flere gange meddelt det til TV 2's ledelse.

Det erfarer Ekstra Bladet fra seks nuværende og tidligere medarbejdere på TV 2.

Kilderne fortæller samstemmigt til Ekstra Bladet, at de nu definitivt har sagt stop, efter de flere gange de seneste år har klaget over Simi Jan og hendes opførsel til TV 2's ledelse.

Klagerne over Simi Jan går ifølge Ekstra Bladets oplysninger på alt fra en hård og grov tone til deciderede raserianfald og mobning af TV 2's fotografer og andre medarbejdere, men også uprofessionel håndtering og grov tone over for kilder og andre samarbejdspartnere både i Danmark og i udlandet.

Gøre op med den hårde tone?

Ifølge Ekstra Bladets kilder har TV 2's ledelse trods de gentagne klager ikke gjort noget synderligt ved problemet.

Det til trods for at selvsamme ledelse den seneste tid har turneret med et budskab om, at der skal ryddes op i den grove og hårde tone på TV 2 efter gentagne afsløringer om en hård og sexistisk kultur på kanalen de seneste år.

Kulturproblemerne blev blandt andet beskrevet i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor netop grov tone også var et centralt tema, som ledelsen lovede at få gjort op med.

Flere kilder beretter i den forbindelse til Ekstra Bladet, at de flere gange har klaget til ledelsen over, at de eller andre kolleger er blevet svinet til og talt kraftigt ned til af Simi Jan på reportageture rundt omkring i verden, mens de også har overværet kilder og samarbejdspartnere få en lignende behandling.

Samtidig erfarer Ekstra Bladet, at en fotograf tilmed har forladt en reportagetur i udlandet i protest over Simi Jans opførsel.

Her ses Simi Jan i Afghanistan, hvor hun var afsted alene. Foto: TV 2

Nægter at rejse med hende

Klagerne, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er blevet indgivet gentagne gange de seneste 10-15 år, ser dog ikke ud til at have fået konsekvenser for 42-årige Simi Jan, der stadig benyttes flittigt af TV 2 som korrespondent i verdens brændpunkter og som vært på 'Go' aften Live'.

Ekstra Bladet er dog bekendt med, at der så sent som i efteråret 2021 blev indgivet en klage over Simi Jans opførsel til TV 2's ledelse.

Men til trods for at TV 2 på daværende tidspunkt for længst var i gang med det såkaldte 'kulturarbejde' på kanalen, fik klagen heller ikke denne gang tilsyneladende konsekvenser for Simi Jan.

At de mange klager formentlig ikke har haft konsekvenser, skaber - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - frustration og vrede blandt flere medarbejdere på TV 2, der ikke føler, at de bliver lyttet til eller taget alvorligt af ledelsen.

Læs TV 2's svar om sagen i boksen herunder:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Simi Jan: Jeg har et temperament

Simi Jan erkender over for Ekstra Bladet, at hendes temperament til tider kan løbe af med hende. Foto: Jonathan Damslund

Da Ekstra Bladet fanger Simi Jan over telefonen, erkender hun, at hun har et heftigt temperament, som til tider kan løbe af med hende.

- Jeg har temperament, og det har jeg altid haft, og det er noget, jeg er opmærksom på. Når man står i de der meget tilspidsede situationer, som man jo havner i, når det handler om krig, har jeg fået vredesudbrud, og så har jeg mistet kontrollen. Det er noget, jeg arbejder på, og som jeg har arbejdet på de seneste år, for det er klart, at der er ingen, der skal føle, at det ikke er rart at være i selskab med mig. Men der er ingen mennesker, der er perfekte, og det er jeg heller ikke, siger hun.

Simi Jan fortæller, at hun dog ikke er bekendt med, at der har været konkrete klager over hende.

- Hvis der har været klager, er det noget, ledelsen har taget imod. Jeg har ikke modtaget andre klager, end at jeg på et tidspunkt er blevet gjort opmærksom på af ledelsen, at der er nogle af fotograferne, der synes, at jeg har et temperament, og at de ikke synes, det var særlig fedt, og det forstår jeg godt. Det er noget, jeg skal arbejde med, siger hun og tilføjer:

- Men jeg er ærgerlig over, at vi ikke har taget det i opløbet, og at jeg ikke har fået det at vide. Jeg kan godt tåle at høre kritik. For der er ingen mennesker, der er perfekte, og det er jeg heller ikke. Jeg ville ønske, vi havde talt om det, så det ikke havde vokset sig så stort og større, end det er. Når man er i de der pressede situationer, opstår der alt muligt, som kræver meget at være i, og det kan være, at jeg er blevet stresset og har sagt noget, og så er jeg virkelig ked af, hvis nogen har følt, at de ikke har følt sig trygge i det.

Simi Jan ses her til Danish Music Awards, hvor hun uddelte en ærespris. Foto: TV 2

Simi Jan kan dog ikke genkende fortællingerne om mobning, grov tone og raseriudbrud.

- Jeg ved ikke, hvor det der med at blive mobbet og skældt ud kommer fra (...), men jeg skal blive bedre til at sige; 'hey, vi skal lige debriefe', og 'der blev jeg sgu lige lidt sur. Er du okay'? og generelt bare tage snakken, siger hun.

Hun fortæller videre, at hun blandt andet går i terapi, mediterer og dyrker yoga for at få styr på sit temperament.

Læs et større uddrag af interviewet med Simi Jan i boksen herunder: