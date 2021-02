Rasmus Bjerg: Det er slut

I et interview med Radio4-programmet 'Det sidste måltid' fortæller skuespiller Rasmus Bjerg, at han ikke længere vil lave komedie

'Alle for'-trilogien var et stort hit i de danske biografer med over en million solgte billetter, men en af hovedrollerne i trilogien Rasmus Bjerg ønsker ikke at være med, hvis der en dage kommer en 'Alle for fire'.

Det fortæller han i et længere interview i radioprogrammet 'Det sidste måltid' på Radio 4.

- Det har været super skægt at lave 'Alle for en, to og tre', men jeg kunne også mærke efter den sidste, at så var det også slut for mit vedkommende, siger Rasmus Bjerg i programmet.

Rasmus Bjerg i rollen som John Mogensen i filmen 'Så længe jeg lever'. Foto: Julie Vrabelova

Set med andre øjne

I stedet vil den 44-årige skuespiller vil gerne lave mere drama. Især efter rollen som John Mogensen håbede Rasmus Bjerg, at filmbranchen ville se ham i et andet lys.

- Med John Mogensen-filmen tænkte jeg 'fedt, her får jeg endelig et gennembrud, som ikke er komedier'. I kølvandet på filmen kunne det jo være, at der var nogen, som så på mig med nye øjne og ville bruge mig i andre sammenhæng, siger han.

Se traileren til 'Så længe jeg lever' her

Nej til komedie

Skridtet mod de mere dramatiske roller har derfor medført, at Rasmus Bjerg har fravalgt de komiske projekter, skuespilleren er blevet tilbudt.

- Jeg hører, at folk har set noget andet i mig. Jeg skal bare være tålmodig at vente på, at det kommer til at ske, og det kræver ligesom at give afkald på de andre ting, så jeg også sender det signal ud i verden, at jeg tager mig sgu selv alvorligt, siger Rasmus Bjerg.

Der er endnu ikke officielt, om der bliver lavet en 'Alle for fire', men sidste år fortalte instruktøren bag trilogien, Rasmus Heide, til filmz.dk, at han og makkeren Mick Øgendahl havde en vild idé til film nummer fire.

