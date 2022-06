Rasmus Botoft: - Det er dybt tragisk

Skuespiller Rasmus Botoft fortæller til Ekstra Bladet, at det er dybt tragisk, at store streamingtjenester nu dropper at producere danske tv-serier og film. Han mener, der skal findes en løsning

Det er kommet som det rene tv-chok, at de store streamingtjenester TV 2 Play, Netflix og Viaplay har valgt at stoppe fremtidige danske produktioner.

Det er en ny aftale om aflønning af skuespillere og produktionsfolk af danske tv-serier og film til streamingtjenester, der ligger til grund for, at flere selskaber nu dropper at producere dansk fiktionsindhold i fremtiden.

Stribevis af kendte skuespillere er utilfredse med den nye aftale og krydser nu fingre for, at der bliver fundet en ny løsning.

Ekstra Bladet fik en snak med Rasmus Botoft torsdag aften i Tivoli, hvor den kendte skuespiller stod i spidsen for Tivoli Varietéen i Glassalen.

Her satte den 50-årige skuespiller ord på aftalen, som han altså langtfra er tilfreds med.

- Der skal findes en løsning. Create Danmark og udbyderne bliver nødt til at komme til forhandlingsbordet og finde en aftale, for det er vores allesammens arbejde, der bliver sat på standby, lyder ordene fra Rasmus Botoft.

Ekstra Bladet mødte Rasmus Botoft torsdag aften i Glassalen i Tivoli inden præmieren på Tivoli Varietéen. Foto: Linda Johansen

Måske for grådige

Create Danmark står i spidsen for fagforbund for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere. Foreningen har i flere år kæmpet for aftalen, som de store streamingtjenester altså ikke bryder sig om.

Create Denmark ønsker angiveligt at få en større hånd i streamingtjenesternes indtægter. Så hvis den pågældende tjeneste klarer sig godt, vil foreningen have flere penge til blandt andet skuespillerne.

- Kan det måske være fordi, at skuespillerne måske er lidt for grådige, at man har truffet denne beslutning?

- Det kan godt tænkes. Jeg har jo ikke været med ved forhandlingsbordet, men jeg tror også, at man er nødt til at finde en løsning, der passer til den tid, vi befinder os i nu, fortæller Rasmus Botoft og tilføjer:

- Jeg har slet ikke sat mig ordentligt ind i det. Men jeg synes, det er dybt tragisk, at det er endt, hvor det er endt. Der skal findes en løsning, afslutter han.

Den nylige aftale er indgået for 2022 og 2023 af Producentforeningen på den ene fløj og Create Denmark på den anden.

TV 2 Play var de første til at trække stikket, så Netflix, og tirsdag kom det frem, at Viaplay også havde trukket sig.

