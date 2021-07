Rasmus Seebach er blevet far igen

Rasmus Seebach afslører søndag aften på Instagram store nyheder fra privaten.

På det sociale medie løfter han sløret for, at tre er blevet til fire, da 'lillebror' er kommet til verden.

'10.07.21 - Lillebror. En meget stolt storebror og de mest lykkelige forældre', skriver han til et billede af sin fireårige søn Holger, der holder det nye familiemedlem.

Også kæresten, Julie Teglhus, deler et billede på sin Instagram-profil af sig selv sammen med den lille ny. Hertil skriver hun:

'Lillebror'.

Svært at vælge navn

Forud for fødslen fortalte Rasmus Seebach til Ekstra Bladet, at familien glædede sig meget til den kommende forøgelse:

- Vi glæder os helt sindssygt meget, og jeg er så glad og taknemmelig for at kunne give vores søn Holger en lillebror. Han glæder sig også rigtig meget. Det er bare for fedt, sagde Seebach, der for en måned siden kunne fortælle, at de endnu ikke havde valgt et navn til lillebror.

- Det er bare så svært. Selvom man siger til sig selv, at det jo bare er et navn, så er det ikke helt sådan alligevel. Så vi prøver nogle stykker af stadigvæk, fortalte Rasmus Seebach.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har i forvejen sønnen Holger på fire år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Julie Teglhus har for nyligt fortalt, at parret har ventet længe på deres andet barn. Undervejs måtte parret kæmpe med sorgen over to spontane aborter.

Dermed er glæden formentlig ekstra stor over nu at kunne kalde sig en familie på fire.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har dannet par siden 2013.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Seebachs manager, som fortæller, at parret på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til familieforøgelsen.

