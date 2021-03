Rasmus Seebach skal være far igen

Rasmus Seebach afslører søndag formiddag på Instagram store nyheder fra privaten,

På det sociale medie har han lagt et billede af sin kærestes mave op sammen med en nyhed om en kommende familieforøgelse.

En del af opdateringen handler om, at sangeren i dag kan fejre sin 41-års fødselsdag, men det mest opsigtsvækkende gemmes til sidst, hvor det oplyses, at hans søn, Holger, til sommer kan se frem til at kunne kalde sig selv storebror.

'Jeg bliver simpelthen snotforkælet af min smukke kæreste med morgenbord og gaver! Den vildeste gave gemmer hun dog på lidt endnu. Og den er lige så meget til Holger, som får sig en lillebror til sommer.

Rasmus Seebach danner par med kæresten Julie Teglhus. De har været sammen siden 2003.

I januar 2017 fik Rasmus Seebach og Julie Teglhus sønnen Holger, og sidste år skrev popidolet sangen 'Supermand' til sønnike.

- Det er sjovt, for før jeg fik min dreng, kunne jeg godt sidde og tænke: 'Shit, jeg skal være far! Gad vide, om jeg overhovedet kan magte det. Tænk at være nogens far!'.

- Men nu hvor jeg er blevet far, er den usikkerhed blevet til det stik modsatte. Det er der, jeg finder allermest selvtillid, sagde han til Ritzau i januar 2020.

Seebach og kæresten Julie Teglhus til bal hos dronningen i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

