Rathsack: Det var det mest intense

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack vender gang på gang tilbage til den verden, han ellers for længst har sagt farvel til. For ham er der nemlig en genkendelighed i det tilspidsede, og det er ofte i de farlige situationer, at han mærker, at han lever