Reagerer efter chok-exit

Fire sæsoner har Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller sammen stået i spidsen for festen, når TV 2 har sendt 'Vild med dans'.

Når underholdningsprogrammet til efteråret vender retur med sæson nummer 19, bliver det dog uden Christiane Schaumburg-Müller, der onsdag på sin 40-års fødselsdag meddelte, at hun nu ville noget andet.

Det har fået Sarah Grünewald til tasterne på Instagram, hvor hun i en story sender en hyldest til sin nu tidligere medvært.

'Tak for fire vidunderlige sæsoner 'Vild med dans' og tak for din loyalitet, din humor, din omsorg og din professionelle tilgang til ethvert samarbejde og arbejdsproces,' skriver hun til et billede af de to sammen.

'Du fortjener alt godt i dit liv. KYS,' slutter hun af.

Christiane Schaumburg-Müller vil ikke længere tone frem på skærmen side om side med Sarah Grünewald, når 'Vild med dans' vender retur. Foto: Anthon Unger

Mere autentisk tv

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller, efter hun onsdag meddelte, at hun ikke længere ville være en del af 'Vild med dans'-holdet.

Over for Ritzau begrundede hun dog beslutningen med, at hun havde brug for at lave noget tv, der viser hendes autentiske jeg.

- Jeg er slet ikke færdig med at lave tv. Men i takt med at jeg fylder 40 og føler en større modenhed og voksenhed, har jeg lyst til at lave noget mere autentisk og knap så låst, og hvor man mere mærker mig, lød det.

Onsdag fortalte flere af danserne i 'Vild med dans' til Ekstra Bladet, at de vil savne Christiane Schaumburg-Müller på holdet.

- Hun har altså et skønt grin. Det kan man altid høre, og det har været med til at skabe god stemning. Hun har let til smil og grin, og det vil jeg savne, lød det fra Mille Funk, der blev suppleret af Jenna Bagge:

- Det er er altid trist, når der er en, der forsvinder fra holdet. Men når hun selv har valgt det, er det helt fair. Jeg synes, at hun og Sarah (Grünewald, red.) altid har været sådan et godt par, men jeg er sikker på, at den nye makker også bliver god.

Også Thomas Evers Poulsen gav sit besyv med. Se med i videoen nedenfor: