Reagerer på afsløring

Den rutinerede 'Vild med dans'-vært får ny bekendtskab i den kommende sæson af 'Vild med dans'.

Sarah Grünewald, der i år kan fejre 10-årsjubilæum som vært på 'Vild med dans', havde allerede fortalt, at hendes nye kollega blev en mand, og nu afslører TV 2, at det bliver komiker Martin Johannes Larsen, der bliver Sarah Grünewalds nye makker på dansegulvet.

Og afsløringen vækker stor glæde hos den garvede vært.

'Måske bliver vi lidt trætte i benene, for vi skal gå sammen hele efteråret, men trætte af hinanden bliver vi næppe. Glæden er nemlig enorm, og vi kan slet ikke vente med at kunne byde jer velkommen til 'Vild med Dans 2022', skriver Sarah Grünewald på Instagram.

Over for Ekstra Bladet fortæller Sarah Grünewald, at hun har har kendt Martin Johannes Larsen i et par måneder nu, og at kemien er det rigtige sted.

- Jeg er så glad for, at TV 2 har valgt Martin som ny vært på 'Vild med dans'. Martin er virkelig et helt igennem dejligt menneske, som med sin nysgerrighed, ydmyghed og varme kommer til at lande så utrolig godt i vores program, siger Sarah Grünewald.

Det bliver Martin Johannes Larsen, der skal være vært med Sarah Grünewald. Foto: Karen Rosetzsky/ TV 2

Glad og stolt

Den 32-årige fynbo har aldrig tidligere haft et lignende job, men han glæder sig til at prøve sig selv af som tv-vært, fortæller han.

- Jeg er jo komiker, men jeg har altid tænkt, jeg gerne ville bevæge mig mod en værtsrolle. Derfor er jeg meget glad og stolt over, at TV 2 har valgt at gå med mig. Min allerstørste opgave og indstilling til programmet er at være 100 procent mig selv og forhåbentlig lade dette smitte af. Der er selvfølgelig noget at skulle leve op til, for Christiane (Schaumburg-Müller, red.) var og er en fremragende vært, så jeg håber, jeg kan leve op til forventningerne. Jeg bliver givetvis en lidt anderledes vært, men det, tror jeg, kun er godt, siger Martin Johannes Larsen i pressemeddelelsen.