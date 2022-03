Reagerer på chok-exit: - Selvfølgelig bliver det underligt

Ninos Oraha har mistet sin Bronuts-makker Türker Alici, men erklærer sig klar til at kæmpe videre for brandet

Som Ekstra Bladet forleden kunne fortælle, har Türker Alici valgt at træde ud af hjertebarnet Bronuts, som han stiftede med vennen Ninos Oraha.

Gejsten var ganske enkelt væk, efter en hård konkurs i vinter, og han vil i stedet satse på sin egen virksomhed, hvor han er personlig træner.

Selvom det er trist at skilles, så skal Ninos Oraha ingen vegne. Det slår han fast over for Ekstra Bladet søndag.

- Türker mistede lidt gejsten, da Bronuts gik konkurs, men jeg har det sådan, at Lars (Langelund Jørgensen, red.) kom ind som investor og gav mig en chance for at drive det videre. Det er ikke alle, der får den mulighed, og jeg vil gerne bevise, at det var det rigtige at gøre, siger Ninos Oraha og tilføjer:

- Bronuts gør mig lykkelig, det er det, jeg lever og ånder for. Jeg vil gøre alt i min magt for, at vi får vendt det her, og jeg beder om og tror på, at det kan lade sig gøre ved hårdt arbejde. Og det kommer det til at kræve. Det kommer til at kræve blod, sved og tårer.

Bronuts gik konkurs hen mod slutning af 2021 efter et katastrofalt efterår, hvor kunderne blev væk. I julen sidste år trådte Lars Langelund Jørgensen til som investor og drev virksomheden videre sammen med Türker og Ninos. Siden er Selcuk Yildirim trådt ind i firmaet. Han kommer med en masse erfaring fra Joe & The Juice, og Ninos Oraha ser lyst på fremtiden.

Hård start

- Hvordan har starten været for det nye Bronuts?

- Den har været hård, for vi er i gang med en omstrukturering. Vi skal til at have bagels og veganske bagels, vi får en fast menu og et større udvalg. Vi får også juice, og man skal kunne sidde i butikkerne og nyde sin mad eller drikke. Jeg tror bare, vi stille og roligt skal tilbage på sporet, og vi kommer til at have mere fokus på selve driften og butikkerne og ikke i samme grad på at udvide med nye butikker, siger Ninos Oraha, der selv har iført sig arbejdstøjet.

- Jeg skal nok stå der og lægge de timer, der skal til. Jeg lægger flere end 100 timer om ugen lige nu i både butikkerne og herhjemme. Jeg har en lille datter og en kæreste, jeg skal huske på, men de har forståelse for, at den står på hårdt arbejde lige nu. Jeg håber, at folk vil give os en chance til, siger han.

Støt os

Han erkender, at kunderne endnu ikke er vendt tilbage i stor stil, men tror på, at de kommer.

- Det har været småt med kunder i starten, men vi håber, at folk vil støtte i stedet for at hate på os. Det tager ikke bare en-to måneder at få vendt det her. Det kommer til at tage mindst et år, og vi knokler for at lykkes.

Det bliver altså uden Türker Alici.

I skrivende stund har Bronuts fire butikker på landsbasis, mens den femte og foreløbigt sidste forventes at åbne i Busgaden i Aarhus sidst i marts.