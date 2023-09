Reagerer på dødsfald: - Han passede mig, da jeg var barn

Paprika Steen er trist over at høre, at en af hendes kendte musikerfars bedste venner Bent Warburg er gået bort. Hun husker, at hun har kørt rundt med ham i en åben rød sportsvogn, da hun var lille.

Ekstra Bladet kunne tidligere søndag som første danske medie skrive den triste nyhed om, at den danske skuespiller og jazzmusiker Bent Warburg er død 84 år gammel.

Warberg spillede med i adskillige danske film og tv-serier fra 1960'erne og frem til midt-00'erne, ligesom han også medvirkede i en hel del erotiske lystspil i 70'erne - de såkaldte sengekantsfilm.

Men han var også musiker, og han spillede blandt andet sammen med den kendte jazzmusiker, komponist og kapelmester Niels Jørgen Steen, 84.

Niels Jørgen Steens datter hedder Paprika Steen, og den kendte skuespiller har lige hørt den dårlige nyhed, da Ekstra Bladet fanger hende til Lauritzen-prisen i Folketeatret søndag aften.

- Jeg husker ham meget tydeligt. Navnet har altid været der. Han var sgu en personlighed. Bent Warburg har passet mig, da jeg var barn, siger Paprika Steen.

- Jeg har lige læst, at han er død. Jeg vidste godt, han var syg. Det var en af min fars allerbedste venner. Bent kom meget i mit barndomshjem, lyder det videre fra stjernen.

Niels Jørgen Steen, kapelmester og jazzmusiker, er far til Paprika og Nikolaj Steen, men var også rigtig gode venner med afdøde Bent Warburg. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

Far er ked af det

Hun havde mest med ham at gøre, da hun var lille, melder hun, og hendes kendte far og afdøde Bent Warburg havde da heller ikke så meget kontakt i de senere år, siger Paprika Steen.

- De sidste 10-20 år tror jeg ikke, de har set så meget til hinanden. men han var en stor del af min fars liv. Jeg kan huske, Bent passede mig engang, hvor vi kørte rundt i en åben rød sportsvogn. Jeg tror, jeg var fire år. Det kan jeg huske. Han var en meget speciel fyr.

Og Paprika Steen mindes også Bent Warburgs helt særlige stemme, som ifølge hende var eminent:

- Jeg kan huske, da vi lavede filmen 'Hannibal & Jerry', da var det ham, som var hunden, der talte. Det var hans stemme. Han havde en fed stemme. Jeg tror, at min far er ret ramt af det. Han er ked af det, siger Paprika Steen og fortsætter:

- Det er sørgeligt. Men jeg har ikke set ham i mange, mange år. Men det er sørgeligt, når folk dør. Det er klart, at det nok havde været noget andet, hvis det var MIN bedste ven. Nu er det min fars bedste ven. Men det er meget trist, siger Paprika Steen og kalder Bent Warburg for 'den tids Thomas Bo Larsen'.

Bent Warburg, her i 1998, døde fredag efter længere tids sygdom. Foto: Michael Stub/Ritzau Scanpix

- Har du talt med din far om dødsfaldet?

- Ja, men det var, da vi vidste, Bent var syg. Jeg har ikke talt med min far i dag, for jeg har lige fået det at vide for tre kvarter siden.

- Har han også passet din bror Nikolaj (musiker, sanger og skuespiller Nikolaj Steen, red.), eller var det kun dig?

- Jeg tror bare, det var mig. Det var nok bare et par gange. Jeg er blevet passet af MANGE forskellige mennesker. Jeg kan huske, at Ole Ernst en dag ksagde, 'jeg har skiftet ble på dig'. Det vidste jeg ikke engang.