Reagerer på dødsfald: Hun var en stor inspiration

Tv- og radiovært Jørgen de Mylius har flere gange mødt 'Grease'-stjernen Olivia Newton-John, der mandag afgik ved døden i en alder af 73 år.

Han har fulgt hendes rejse siden hun kom fra Australien til London, og mødt hende ved flere lejligheder i slut 60'erne og start 70'erne.

- Den smukke stemme og smukke sangerinde. Jeg var betaget fra dag et, siger Jørgen de Mylius til Ekstra Bladet.

Over for Ekstra Bladet fortæller Oliva Newton-John, at der var stor efterspørgsel fra alverdens lande, så hun til sidst opgav at tage rundt. I stedet inviterede hun dem, hun mente, der var seriøse til at komme til hende.

Så det blev Paris, siger Jørgen de Mylius, hvor han lavede et portrætinterview med hende på et hotelværelse.

- Jeg synes, hun var en formidabel sangerinde, og jeg glæder mig hver eneste gang, jeg spiller en af hendes indspilninger, siger Jørgen de Mylius, der vil mindes Oliva Newton-John gennem musikken.

Hun leverede altid

For dj og radiovært Dan Rachlin, var Olivia Newton-John også en stor inspiration. Ifølge Dan Rachlin var hun en af generationens største popsangerinder.

'Det kommer til at tage et stykke tid at kapere. Olivia var et af mine første crushes, musikalsk og, ja, se på hende. Husk hende som den karismatiske og skønne Sandy i Grease', skriver Dan Rachlin i et opslag på Facebook.

Over for Ekstra Bladet fortæller Dan Rachlin, at han vil se tilbage på Olivia Newton-John med gode minder.

'Hun har været en del af dem, der altid leverede hits. En stjerne med en kæmpe udstråling på en sød og charmerende måde', skriver Dan Rachlin.

Billedgalleri af Olivia Newton-John

Foto: Georges Bendrihem/Ritzau Scanpix Foto: TV3 Foto: RItzau Scanpix Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch Foto: Richard Shotwell

Det store gennembryd

Olivia Newton-Johns dødsårsag er ikke bekræftet, men en kilde tæt på familien fortæller til mediet TMZ, at hun døde af brystkræft, som hun har kæmpet med i mere end 30 år.

Hendes store gennembrud kom i 1978, da hun spillede hovedrollen Sandy over for John Travolta i filmen 'Grease'. Hendes rolle som Sandy blev ikonisk for en hel generation, ligesom sangene 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' og 'Hopelessly Devoted to You' også blev det.