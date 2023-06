Reagerer på dødsfald: - Jeg holdt rigtig meget af ham

Susse Wold havde 'god kontakt' med Morten Sabroe, som døde mandag. Hun fortæller, at netop de to havde et helt særligt fællesskab, og så mindes hun en vild dag sammen med ham i New York

'Nej! Det er ikke til at bære, at vi alle skal miste den dejlige forfatter og det kærlige og originale menneske. Jeg tænker så meget på dig Do, og sender kærlige helende tanker'.

Sådan skrev skuespillerinden og ikonet Susse Wold, 84, mandag i en tråd på journalist og forfatter Morten Sabroes kones Facebook-profil.

Her skrev Do Windfeld Sabroe 'den sværeste tekst, hun nogensinde har skrevet', da hun skulle fortælle omverdenen, at hendes kære mand var sovet ind mandag morgen i deres fælles hjem i Hundested.

Susse Wold uddyber gerne, da Ekstra Bladet beder hende mindes sin gode bekendte.

- Morten og jeg havde en god kontakt. Sidst, jeg så ham, var da han kom og afleverede sin seneste bog til mig. Vi er jo begge 'cirkusbørn' - børn af showbiz-forældre. Det gav os et fællesskab, siger Susse Wold og supplerer:

- Jeg holdt rigtig meget af ham.

Morten Sabroe døde mandag morgen i sit hjem i Hundested. Foto: Ritzau Scanpix

Wold fortæller, at hun beundrede Sabroe for mange ting. Blandt andet hans ærlighed og originale pen.

Men hun vidste godt, at han ikke var rask.

- Ja, jeg vidste, at han var syg, men hvornår dør man af sin sygdom? Det ved ingen. Jeg har ikke noget tæt venskab at se tilbage på, men husker en vidunderlig dag i New York for ikke mange år siden, hvor min søn, Christian, og jeg havde en helt speciel dag sammen på det hotel, hvor Do og han boede.

- Et festfyrværkeri af mærkværdige drinks og dejlig varm snak. En gylden dag, som jeg er lykkelig for at have oplevet. Det var så dejligt at opleve Do og Morten sammen. Hende tænker jeg meget på. Det er svært at miste sin elskede, siger Susse Wold.

Hun afslutter:

- Morten var en af de helt store. Hvor vil han blive savnet. Hvil i fred, kære 'cirkusbarn', siger skuespillerinden.