Reagerer på Dubai-kritik: - Det er noget værre pis

De seneste dage har den kendte Pitzner-familie været i noget af et stormvejr, efter det kom frem, at diamantdatteren Elvira Pitzner var rejst til Dubai, til trods for at de danske myndigheder på det kraftigste opfordrer til, at man ikke rejser ud i verden i øjeblikket grundet coronapandemien.

Det affødte en del kritik på de sociale medier - især fordi Elvira Pitzner til at begynde med påstod, at hun befandt sig hjemme i Danmark - nærmere bestemt i et sommerhus i Hornbæk, som hun flittigt delte billeder fra på de sociale medier.

Thalia Pitzner reagerer nu på kritikken af influencere og andre kendte danskere, der vælger at rejse ud i verden i øjeblikket. Foto: Christopher Hornstrup Thuesen/ Pineapple Entertainment/TV2

Snart florerede der dog videoer på de sociale medier, som viste noget andet - nemlig Elvira Pitzner, der hyggede sig på en yacht i Dubai. Det fik siden Elvira Pitzner til at gå til bekendelse, og på sin Instagram-profil hævdede hun i den forbindelse, at hun var i Dubai, fordi hun var i gang med at flytte til landet.

Afviser: Det passer ikke

Den store kritik er ikke gået ubemærket hen hos resten af 'Diamantfamilien' - heller ikke hos hendes søster Thalia Pitzner.

I podcasten 'Helt væk med Hemmingsen', hvor hun er med over en telefonforbindelse, sætter hun nu for første gang ord på, hvad hun tænker om kritikken, og her lægger hun ikke skjul på, at hun synes, den er helt ude af proportioner, selvom hun er klar over, at myndighederne fraråder al udrejse i øjeblikket.

- Det er altså noget værre pis. For ja, vi er blevet anbefalet, man ikke skal rejse ud, men det er ikke blevet forbudt. Hvis det var så alvorligt, hvorfor så ikke forbyde os at gøre det, siger hun i podcasten.

Thalia Pitzner kan man sammen med blandt andre Elvira Pitzner og Katerina Pitzner følge i 'Diamantfamilien'. Foto: Mogens Flindt

Ikke det smarteste

I den forbindelse kommer Thalia Pitzner samtidig med sit bud på, hvorfor nogle - herunder hendes søster - har valgt at skjule for deres følgere, at de er i Dubai. Det mener hun nemlig, at der er en fornuftig forklaring på.

- Jeg kunne forestille mig, at tanken har været, at det ikke har været det smarteste at gå ud og reklamere med, at man går imod anbefalingerne, fordi folk har en mening om tingene herhjemme.

- Og vi må også se i øjnene, at der ikke sker så meget spændende lige nu end corona. Så jeg kunne forestille mig, at man også har holdt det for sig selv for ikke at blive et samtaleemne, siger hun videre og forklarer, at man som influencer har et ansvar og heller ikke har lyst til at opfordre andre til at gå imod myndighedernes anbefalinger.

Skærpede retningslinjer 8. januar skærpede Udenrigsministeriet rejsevejledningerne, så man nu fraråder alle rejser til alle lande. Samtidig indførte myndighederne et krav om en negativ coronatest, der højst må være 24 timer gammel, hvis man vil rejse til Danmark. Det anbefales desuden at gå ti dage i selvisolation, når man kommer tilbage til Danmark. Der er dog netop nu tale om, at et flertal i Folketinget vil gøre isolation til et lovkrav. Et flertal i Folketinget vil dog gøre selvisolation til et lovkrav, der kan straffes for eksempel med bøde. Vis mere Luk

I podcasten bekræfter Thalia Pitzner ligeledes, at Elvira er flyttet til Dubai. Thalia fortæller samtidig, at hun selv har været i landet for nylig, men at hun vendte hjem til Danmark 6. januar.

