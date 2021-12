Reagerer på Dyrby-exit: Har talt ned

Radiovært Ditte Okman er ikke overrasket over, at Michael Dyrby nu er gået af som chefredaktør på B.T.

- Jeg er ikke super-overrasket. Vi er nok nogle stykker, der har siddet og talt ned til, hvornår det her skulle ske, fordi hvis ikke det skete nu, så er spørgsmålet, hvad der lå og ventede.

Sådan lyder det fra radiovært på B.T.-podcasten 'Det vi taler om' Ditte Okman, der fredag eftermiddag måtte afbryde sin liveudsendelse med beskeden om, at Michael Dyrby er gået af som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Det sker, efter kritikken er haglet ned over Dyrby i forbindelse med, at han var en af de chefer på TV 2, der havde været med til at skabe en 'krænkende kultur'. Og siden er den nu tidligere chefredaktør kommet i vælten for ikke at have reageret, da en række studentermedhjælpere anklagede en redaktør for upassende adfærd på B.T.

Tænk jer godt om

Og netop sidstnævnte emne blev flittigt diskuteret under liveudsendelsen af 'Det vi taler om', hvor panelet bestod af Jakob Steen Olsen, Niels Pinborg, Jakob Heinel og Anne Kirstine Cramon.

Her udtrykte Ditte Okman sin skuffelse over, at Michael Dyrby havde afvist at deltage i dagens afsnit af podcasten, men i stedet havde henvist hende til B.T.s anden chefredaktør, Jonas Kuld Rathje, for at få besvaret hendes spørgsmål.

Ditte Okman fortalte endvidere, at Jonas Kuld Rathje ikke var åben over for at skulle besvare spørgsmål rettet mod chefkollegaen, Michael Dyrby, men at han heller ikke kunne være i studiet, da han skulle til et møde.

Ditte Okman lagde ikke fingrene imellem, da hun i de sidste sekunder af 'Det vi taler om' kom med en tydelig opfordring til landets mediechefer.

- Jeg har lyst til at sige til alle de andre mediechefer, at man skal passe på med at afvise det ene og det andet og sige, at det ikke er sket på min vagt. Det er meget muligt, at det ikke er det, men I bliver nødt til at kigge på en kultur og ikke bare, hvad man selv har ansvaret for, påpegede hun.