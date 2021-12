Reagerer på farvel: - Jeg vil savne hende

Karina von d'Ahé er færdig i 'Forsidefruer'.

Det kunne Ekstra Bladet tidligere på aftenen afsløre.

Dermed bliver fem til fire, og det vækker vemod hos programmets vel mest prominente deltager, Janni Ree, der kalder Karina von d'Ahé for både sød og sjov.

- Det er jeg selvfølgelig ked af, men der er ikke så meget at gøre ved det. Hun har ikke gjort nogen ondt, jeg tror bare, hun vil søge nye veje, siger Janni Ree.

- Hvad mister programmet ved, at Karina stopper, som du ser det?

- Man mister hendes gode humør, og hun har altid været god til at mægle og været meget neutral. Hun er god til at mægle mellem folk, hvis der har været ballade, og hun har ikke haft noget udestående med nogen, siger Janni Ree.

Forsidefruerne: Janni Ree, Amalie Szigethy, Jackie Navarro, Gunnvør Dalsgaard og altså Karina von d'Ahé, som har valgt at stoppe. Dermed bliver den sæson, der vises i det nye år, hendes sidste. Foto: Jonas Olufson

Hun fortæller, at hun vil savne Karina von d'Ahé, der nåede at lave syv sæsoner med de andre fruer.

- Selvfølgelig vil jeg da savne hende. Hun har ikke gjort mig noget ondt, og hun er både sød og sjov, siger Janni Ree.

Hun har flere øjeblikke, hun gerne vil fremhæve, når snakken falder på Karina von d'Ahés tid i 'Forsidefruer'.

- Jeg syntes, hun var sjov, da vi var i Dubai. Hun var lige kommet ind i programmet og gav den gas. Jeg vil også huske hende for en god Frankrig-tur, hvor vi var sammen med Jackie. Det var nogle rigtig hyggelige dage. Og så vil jeg selvfølgelig huske hende for alle de mange dybe samtaler, vi har haft. Hun er rigtig god at tale med.

Ekstra Bladet har henvendt sig til TV3 for at høre, om Karina von d'Ahé skal erstattes. De er endnu ikke vendt tilbage med et svar i skrivende stund.

Optagelserne til den 11. sæson er i kassen, og her vil Karina von d'Ahé altså optræde i programmet for sidste gang som fast inventar.