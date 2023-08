Reagerer på Jens Werners exit: 'En gentleman'

Torsdag meddelte TV 2, at dansekongen Jens Werner er færdig som fast dommer i 'Vild med dans'.

Og nu sætter endnu en 'Vild med dans'-veteran ord på det lange kollega- og venskab med Jens Werner.

For Anne Laxholm, der ligesom Jens Werner har siddet i dommerpanelet siden det første program i 2005, har fulgt Jens Werner siden ungdommen og har kun rosende ord om den tidligere danser - der fortsat kommer til at spille en mindre rolle i den kommende sæson.

'Min mand og jeg har kendt Jens, fra han var en ganske ung sportsdanser og igennem hele hans aktive dansekarriere både i England og Danmark. Og ja, 20 sæsoners Vild med Dans er jo mange fredage i hinandens selskab', skriver Anne Laxholm i en besked til Ekstra Bladet.

Anne Laxholm og Jens Werner har siddet sammen i dommerpanelet siden premieren i 2005. Foto: Mogens Flindt

Videre lyder det:

'Jens er en gentleman, som altid kigger godt efter os andre dommere både bag scenen og i studiet, Og det ser jeg også frem til nyde i år.'

Stopper, mens legen er god

Selvom Jens Werner, modsat Anne Laxholm, ikke kommer til at være en del af det faste dommerpanel i den kommende sæson, vil han dog stadig være en del af danseprogrammet.

Nu dog som en birolle i form af den femte gæstedommer i finale-showet, der bliver sendt i november - og potentielt også andre 'udvalgte programmer'.

Om afrundingen på sin 'Vild med dans'-karriere udtaler Jens Werner selv i en pressemeddelelse:

- Jubilæums-sæsonen på 'Vild med dans' er en fantastisk måde for mig at afrunde en utrolig sjov, spændende og lærerig rejse med ’Vild med dans’ siden 2005. Ligesom med mange andre ting i livet vil jeg gerne stoppe, imens legen er god, imens jeg er på toppen og fortsat holder af det, jeg laver.

Ekstra Bladet har spurgt flere af dommerne i 'Vild med dans', om de har planer om at vende tilbage til en 20. sæson af programmet Det er ikke altid lige nemt at få nys om, hvorvidt dommerne er klar til en ekstra svingom.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jens Werner.

I marts delte Jens Werners familie den triste nyhed om, at den snart tidligere 'Vild med dans'-dommer var blevet ramt af kræft.

Dengang lød det, at Jens Werner har det godt og forventer at blive helbredt for sygdommen.

