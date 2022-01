Reagerer på knalde-kommentar: Blachman har aldrig undskyldt

Mange fik nok aftenkaffen galt i halsen, da den mangeårige 'X Factor'-dommer Thomas Blachman for åben skærm til Zulu Awards i efteråret proklamerede, at han ville 'knalde' den unge rapper Tessa.

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan? Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede, lød det blandt andet fra Blachman henvendt til den dengang 23-årige rapper.

Siden har Blachman beklaget sin opførsel over for sin arbejdsgiver, TV 2, og over for Ekstra Bladet har han desuden fortalt, at han personligt har undskyldt over for Tessa.

Men den undskyldning er tilsyneladende ikke nået frem. I hvert fald svarer Tessa nu tilbage med en kort rap, som hun har delt på sin Instagram-profil.

- Okay. 'X Factor'-reklame på min skærm mindede mig om et awardshow, hvor en en dum, stiv, gammel realitystjerne snakkede lort, som jeg ikke gav respons på, starter hun sin rap og fortsætter:

- Jeg valgte at tie med alt, jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på beat. Folk tænker: 'Tessa kan tage det', fordi jeg er ben, men ville din datter kunne lide, at en folkekær grand-daddy må skrige, at han vil knalde en fremmed og alt for ung pige.

Thomas Blachman har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han er tæt på at fortryde sin kommentar til Tessa. Foto: Linda Johansen

Ingen undskyldning

Derefter sender hun adskillige verbale hug i Thomas Blachmans retning, blandt andet:

- Hvis jeg kneppede dig, ville du få hjertestop.

Hun fortæller også, at hun aldrig har modtaget den undskyldning, Blachman ellers siger, han har givet hende.

- Jeg læste, du havde givet mig en undskyldning på EB og på B.T., hvornår skete det, og hvem sendte du det til, jeg har i hvert fald ikke set det, lyder det fra Tessa.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Thomas Blahcman, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.