Reagerer på kritik: - Er det virkelig så forfærdeligt?

Der er kun venlige ord at hente hos Cirkusrevyens genopståede 'konkurrent', Tivolirevyen.

James Price er ked af kritikken mod Tivolirevyen, som han mener på uretfærdig vis er blevet målt for meget op imod Cirkusrevyen, der nærmest har genopfundet sig selv i år

Det var måske i virkeligheden en mission impossible, de begav sig ud i i Tivoli:

At lave revy for første gang i flere år i den gamle have - på den traditionelle og klassiske revymåde, vel at mærke - mens de ude i teltet på Dyrehavsbakken gjorde noget helt andet fra i år.

Derude har de således givet genren en ordentlig makeover med et både syngende og dansende ensemble, mere moderne takes på de forskellige sketcher, en topmoderne scene med mere.

Det var noget, som anmelderne honorerede med fem- eller seksstjernede anmeldelser og vild begejstring.

'Den bedste i mange, mange år,' lød det fra flere sider om revyen i Klampenborg nord for København.

Derimod var anmeldelserne lunkne, da Tivolirevyen havde premiere.

Ekstra Bladets anmelder kaldte for eksempel i anmeldelsen af Tivolirevyen showet for 'Tæt på katastrofalt', mens Cirkusrevyen fik bedømmelsen 'Den bedste i årevis'.

Annonce:

Læs anmeldelserne her og her.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Tivolirevyen er startet, men hvad ville gæstene selv vælge skulle parodieres, hvis de bestemte? Få svaret i videoen her

900 mennesker klapper

Kritikken har Billed-Bladet talt med kapelmester James Price, der ligesom Lisbet Dahl skiftede fra Cirkusrevyen til Tivolireven fra denne sæson, om.

Han er irriteret over kritikken, og fortæller til ugebladet, at han er ærgerlig - især fordi der bliver lagt et kæmpe arbejde i revyen.

Han mener samtidig, at det har spillet ind, at anmelderne lige havde set en ekstra fremragende Cirkusrevy og så kom til Tivoli umiddelbart efter med en mere klassisk revy, som Lisbet Dahl nu engang sværger til at lave den.

Annonce:

- Og den (Tivoirevyen, red.) har folk været glade for i rigtig mange år, og nu synes anmelderne så pludselig, at det ikke dur mere. Selvfølgelig bliver man da sådan .., aarrhh, prøv nu lige at høre, vi har trods alt 900 mennesker, der hver aften står op og klapper bagefter, siger James Price og fortsætter i samme citat:

- Hvis de sad og ikke lo, så ville man for alvor være ked af det. Men selvfølgelig er jeg træt af de anmeldelser. Er det virkelig så forfærdeligt? Det kan man godt undre sig over, når man hver aften oplever et begejstret publikum, siger han til Billed-Bladet.

Læs også: Price afviser fyring - 'det er bare sådan, det er'