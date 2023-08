Reagerer på sex-rygter: - Det rager ikke folk

Mette Sommer gav Boris Hjort sin sidste rose i datingprogrammet 'Bachelorette', men hvordan er det gået med de to, siden kameraerne blev slukket og virkeligheden ramte? Det kan du finde ud af i videoen her

Det er nok de færreste mennesker, som gider have, at folk blander sig i deres sex-liv.

Dette gør sig også gældende for Mette Sommer fra TV 2's 'Bachelorette'. Det gør hun klart i dagens afsnit af 24syv-programmet 'Tsunami', skriver Se og Hør.

Det sker efter værten, Chano Jørgensen, stiller hende et lytter-spørgsmål om et rygte, der lyder, at hun har haft sex med både Stig Henriksen og Boris Hjort i programmet.

- Det er sindssygt jo det rygte der. Uanset hvad, der er sket, kommer det ikke nogen ved. Jeg ved ikke hvor det kommer fra, at jeg skulle have sex med både Stig og Boris.

- Uanset hvad, det rager ikke folk, om jeg havde sex med den ene eller den anden eller begge.

Nægter at svare

Boris Hjort og Stig Henriksen var de to finalister, som kæmpede om Mette Sommers sidste rose.

Annonce:

Derfor var de også begge på drømmedates med overnatning med Mette Sommer. Og her går rygtet altså på, at hun skulle have inviteret begge drenge ind under dynen.

Boris Hjort, som er en af bejlerne, rygtet handler om, og Mette Sommer udvekslede flere kys undervejs i programmet. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Men bacheloretten nægter altså at svare på rygtet overfor Chano Jørgensen.

- Det rager ikke jer, lyder det klart fra en bestemt Sommer i programmet.

Holdt halvanden måned

Da programmet gik på hæld, var det Boris Hjort, der endte med at få fingrene i Mette Sommers sidste rose.

Kærligheden mellem de to varede dog ikke længe. Godt halvanden måned efter programmet sluttede, valgte de at gå hver til sit.

Hun fortæller, at det var svært at få forholdet til at fungere, og at de havde meget forskellige hverdage.

- Luften gik lidt ud af ballonen, fortæller hun afslutningsvist.

I dag danner Mette Sommer i stedet par med sin tidligere ekskæreste Kristian Kjær Lindegaard.

Her kan du læse meget mere om de mange bejlere der deltog i denne sæson af 'Bachelorette'.