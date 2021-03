Reagerer på shitstorm: - Det er eddermame voldsomt

Tv-vært Puk Elgård havnede i noget af et digitalt stormvejr efter et indspark i debatten om vold mod kvinder

Hvad der for Puk Elgård startede som en velmenende kommentar til den verserende debat om vold mod kvinder, endte som en regulær shitstorm.

De seneste dage er den populære tv-vært blevet bestormet med vrede kommentarer fra folk, der mener, at hun har kvindeundertrykkende holdninger, efter hun torsdag lagde et opslag på Instagram.

Det fortæller Puk Elgård i en video, som hun lørdag formiddag har lagt ud på sin Instagram-profil.

- Jeg vil lige komme med et sidste svirp med halen, inden jeg lukker den her fra. Tak for kampen. Jeg står i en ny situation, jeg har ikke lige prøvet før at stå i sådan et stormvejr, men det er der jo også noget læring i, siger hun i videoen og fortsætter:

- Det, der står tilbage for mig, er selvfølgelig voldsomheden i det, men også at nærmest hele mit liv har jeg egentlig brugt på - både i mit arbejde og bag kameraet - at skabe dialog, forståelse, bygge bro og få ender til at mødes. Det, synes jeg, er gode værdier i livet. Jeg har ikke læst alt, hvad der er skrevet. Det er helt uoverskueligt, men nogen - ikke alle - opfatter det som om, jeg har kvindeundertrykkende holdninger.

'Voldsomt'

I opslaget, der fik nettet og Puk Elgårds indbakke til at gløde, skrev hun blandt andet, at det nu måtte være på tide at heppe på de gode mænd, der 'aldrig danser alt for tæt eller er grænseoverskridende og dominerende'.

Opslaget kom efter flere dage med heftig debat om vold mod kvinder på sociale medier som følge af drabet på den britiske kvinde Sarah Everard.

Puk Elgård fortæller i videoen, at formålet med opslaget var at give et stille og roligt indspark til debatten, men at det er blevet misforstået.

- Jeg vil sige, at hvis jeg kan gå fra at være et forstående menneske, der har det som min mærkesag, til at blive en forhadt kvindeundertrykker på et døgn, så kan alt jo ske, og det tror jeg vi skal huske.

- Men hey, debatten er åben. Det er vigtigt. Så tak - igen - for love og hate. Jeg tror, jeg vil lægge et par hundebilleder ud de næste dage eller måske ingenting. Jeg skal lige finde balancen her. God kamp fortsat - den er vigtig. Og pas lige på hinanden, for det er eddermame voldsomt, siger hun i videoen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Puk Elgård, der oplyser, at hun for nuværende ikke har yderligere kommentarer til sagen.