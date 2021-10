Reagerer på shitstorm: Jeg blev ked af det

Nikolaj Stokholm er ærgerlig over den måde, hans show under Zulu Comedy Galla blev modtaget på

Komikeren Nikolaj Stokholm var vært ved dette års Zulu Comedy Galla, og showet blev kraftigt omdiskuteret efterfølgende på grund af manglende fokus på det budskab, Sofie Linde kom med sidste år og efterfølgende satte gang i MeToo-debatten.

Det sagde Sofie Linde i sin tale - Jeg har mødt mange mænd, der var pisse-ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik. - En historie fra den gang jeg var 18 år og lige var startet i Danmarks Radio. Og helt vildt lækker, bevares. Overhovedet ikke gravid som nu. Jeg var lige startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Så kommer der denne her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger: Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.' Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.

I podcasten 'Det sidste måltid' på Radio 4 taler Nikolaj Stokholm ud om showet og reaktionerne, og han fortæller, at han blev meget ked af hele seancen.

- Jeg ville jo ikke misforstås som en, der ikke synes, at det, der sker lige nu, er vigtigt. Og så blev jeg vildt ked af det, fordi jeg følte mig misforstået, fortæller komikeren.

Ligesom Shu-Bi-Dua

Nikolaj Stokholm sammenligner hele seancen med Shu-Bi-Dua, der i 70'erne blev upopulære, fordi de ikke havde nogle offentlige holdninger til politik.

- Jeg vil jo bare gerne underholde. Derfor synes jeg, det var noget af en hvepserede at stikke hånden ind i, fordi jeg pludselig skulle mene noget, og det, synes jeg, er ærgerligt, hvis man har den holdning i samfundet, at bare fordi man er sjov, skal man mene en masse.

Nikolaj Stokholm blev under showet kåret til årets komiker, men det var langt fra alt, hvad komikeren gjorde under showet, der blev taget godt imod af seerne, og komikeren havde sågar tyvstjålet en af de sketches, han lavede under showet.

Sandheden om penisjakken Nikolaj Stokholm tog under en sketch en jakke fyldt med dinglende penisser på. En sketch komikeren havde tyvstjålet fra en australsk komiker. I podcasten 'Det sidste måltid' lægger Nikolaj Stokholm heller ikke skjul på, at idéen var stjålet. - Hvis man vil sige, det er plagiat eller tyvstjålet, ja, det har du fuldstændig ret i. Vi så den der jakke, og tænkte det var fandme skægt. Hvad kan vi bruge den til, og i mit hovedet har det hele tiden været en rekvisit ligesom den tamburin, jeg spillede på i indledningen, fortæller Nikolaj Stokholm. Stokholm med den omdiskuterede penisjakke. Foto: Henning Hjorth

