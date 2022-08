Reagerer på sygdom: 'Man kan få rigtig gode behandlinger'

Mandag blev det offentliggjort, at den danske stjerneinstruktør Lars von Trier har fået konstateret Parkinsons sygdom.

I en pressemeddelelse skrev produktionsselskabet Zentropa efter aftale med instruktøren om hans alvorlige sygdom.

'Lars er ved godt mod og er i behandling for sine symptomer, og arbejdet med at færdiggøre 'Riget Exodus' forsætter som planlagt.

Sygdommen betyder, at Lars kun i begrænset omfang deltager i interviews op til premieren senere på året,' stod der i pressemeddelelsen.

Og netop i den kommende tredje sæson af 'Riget' står skuespilleren Birgitte Raaberg på rollelisten, ligesom hun også gjorde det tilbage i 90'erne, hvor de oprindelige to sæsoner løb over skærmen med hende i rollen som Judith Bang.

Mandag aften var hun til gallavisning på 'Resten af livet', og her fortalte hun, at hun regnede med, at der var gode udsigter for Lars von Trier.

- Jeg ved jo, at man kan få rigtig gode behandlinger for Parkinsons, og når man ved, hvad det er, så tror jeg, der er rigtig gode muligheder for, at alting kommer på plads. Og det er sådan, jeg ser det.

- Er det noget der har påvirket optagelserne?

- Selvfølgelig ikke.

De første to sæsoner af Lars von Trier-serien 'Riget' blev første gang sendt på DR i henholdsvis 1994 og 1997. Birgitte Raaberg medvirkede i begge sæsoner, og vender også tilbage på skærmen, når sæson tre 'Riget Exodus' første gang vises i 2022. Foto: Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Tumultariske scener

Den danske premieredato for 'Riget Exodus' holdes stadig hemmelig. Her er von Trier både instruktør og manuskriptforfatter, og på rollelisten finder man blandt andre Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro samt Peter Mygind og Søren Pilmark.

Til Ekstra Bladet beskriver Birgitte Raaberg det som en vild proces at indspille tredje sæson.

- Først kom der corona, så vi blev udskudt i et par måneder, men da det først kørte, så kørte det slag i slag, på samme måde som det jo altid gør. Med tumultariske scener hist og pist og dag og nat og kulde og regn og solskin. Det har været rigtig fedt.

- Hvordan har det været at træde tilbage i det univers?

- Det har været både mærkelig og vidunderligt, det er meget spændende, hvad der kommer ud af det. Jeg tror godt, folk kan glæde sig, fortæller skuespilleren bag rollen som Judith Bang. En rolle, Birgitte Raaberg modtog en Bodil-pris for i kategorien 'bedste kvindelige birolle'.

'Riget Exodus' får verdenspremiere på årets filmfestival i Venedig, der finder sted fra 31. august til 10. september.