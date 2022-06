Reagerer på Teitur-dom: Står med offeret

Det er præcis en uge siden, at realitystjernen Teitur Skoubo blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt ved retten i Odense.

Siden er det væltet ind med reaktioner fra personer, der kender ham, men en af de personer, der muligvis kender ham bedst, har været tavs - indtil nu.

Christel Trubka, der tidligere har dannet par med Teitur Skoubo i tæt på et år, har nemlig nu delt et opslag på Instagram, hvori hun reagerer på dommen.

'Jeg har de seneste mange dage tænkt og mærket efter i forhold til alt, der er oppe og vende pr. Jeg har så forfærdelig svært ved det her, selvom det bestemt ikke er mig, som tankerne skal falde på lige nu'.

'Mine tanker går til offeret, hendes pårørende, Teiturs familie og nærmeste. Jeres mest stillede spørgsmål er, om Teitur har gjort mig ondt.. Og til det kan jeg svare et klokkeklart NEJ, han har aldrig gjort mig noget, hverken fysisk eller psykisk!', lyder det.

Det betyder dog ikke, at hun betvivler dommen - tværtimod.

'Jeg vælger at stole på det danske retssystem.'

'Jeg vælger at stå med offeret og sender min kærlighed og dybeste tanker hendes vej. Personer, der har været udsat for overgreb eller lignende, fortjener en masse støtte, og det håber jeg, du får. Ingen fortjener dette!', afslutter Christel Trubka opslaget.

Reality-kolleger på stribe tager skarp afstand fra Teitur Skoubo, efter han denne uge blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt. Han har ændret sig markant og var ikke længere til at kende, lyder det fra flere fremtrædende navne

Voldtægt i lejlighed

Teitur Skoubo blev onsdag 25. maj idømt 2,5 års fængsel ved Retten i Odense, efter han natten til 28. november sidste år voldtog en ung kvinde i hendes lejlighed.

Realitystjernen, der er kendt fra programmer som 'Singletown' og 'Ex on the beach', blev varetægtsfængslet og taget direkte med i arresten, efter dommen faldt.

Det valgte hans forsvarer efterfølgende at anke til landsretten, som stadfæstede dommen, og nu har de sendt en ansøgning til procesbevillingsnævnet for at få sagen prøvet ved højesteret.