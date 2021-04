Reagerer på undskyldning: - Sejt gået

Komikeren Omar Marzouk kalder det 'sejt gået', at Naser Khader nu undskylder for at være gået over stregen ved at true kritikere

Den konservative folketingspolitiker Naser Khader underskylder i et opslag på Facebook, efter han i en række artikler i Berlingske er blevet beskyldt for at true og intimidere kritikere.

'Undskyld. Jeg mistede overblikket hen af vejen i min politiske kamp. Og nogle gange har jeg endda tabt hovedet.'

'Jeg har lovet mig selv, mine børn og Danmark, at ekstremisterne aldrig må få mig ned med nakken. Det får de heller ikke. Men jeg har bredt kampen for meget ud. Min indre fighter fik overtaget i en række situationer. Desværre er det sket over flere år,' skriver Khader blandt andet i sit opslag på Facebook.

'Sejt gået'

En af de personer, der i den seneste tid har været i meget ophedet kamp med Naser Khader, er komikeren Omar Marzouk.

De to havde i februar en meget offentlig strid, hvor de i opslag på Facebook langede ud efter hinanden. Det endte med, at Omar Marzouk blev politianmeldt af Naser Khader.

Det er uklart, hvorvidt undskyldningen inkluderer ham, men hvis den gør, er Omar Marzouk klar til at tage imod den, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg modtager altid undskyldninger, og tak for det. 'Sejt gået, Naser', vil jeg ovenikøbet sige til ham, fortæller Omar Marzouk.

Træk retssag tilbage

Alt er dog ikke klaret med en undskyldning, selvom det er en god start, mener han.

- Der er lige det, at han også godt kunne trække sin retssag mod mig tilbage. Den er jo lidt fjollet at tage nu, når så mange er stået frem.

- Men vi kan jo allesammen dumme os, og vi har allesammen lov til at blive klogere. Jeg vil jo bare gerne have, at vi snakker ordentligt med hinanden, og at han ikke prøver at ødelægge min forretning, når vi er i debatter. Vi skal kunne debattere og være uenige, siger han.

Hyklerisk

Det handler i bund og grund om et principielt spørgsmål om ytringsfrihed, mener Omar Marzouk. Noget, som Naser Khader er stor forkæmper for i sit politiske virke.

- Særlig jeg, som er komiker, skal have lov til at kalde ham alle mulige mærkelige ting. Det er fair nok, hvis han ikke har humor, men så længe det ligger inden for, hvad der er lovligt, har jeg altså lov til at sige de ting, siger Omar Marzouk.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader, men dette har endnu ikke været muligt.