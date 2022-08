Reagerer på utroskab: - En kæmpe, kæmpe fejl

I en video på Instagram reagerer Christel Trubka nu på, at hun har været sammen med Nicklaes Olsen, mens han dannede par med Line-Maria Busk.

Parret gik efterfølgende fra hinanden, og siden har Line-Maria Busk fortalt, at hun var knust over bruddet - og så afslørede hun også selv, at det var Christel Trubka, der var 'elskerinden'.

Trubka kan da også godt se, at det, hun har gjort overfor sin veninde, var forkert.

- Jeg søger ikke medlidenhed eller retfærdighed, for der er ikke noget, der kan retfærdiggøre den kæmpe, kæmpe fejl, jeg har lavet, som jeg er frygtelig ked af, siger Christel Trubka i videoen.

Modtager trusler

Samtidig fortæller hun dog også, at hun har modtaget nogle voldsomme beskeder, efter det er blevet offentligt kendt.

- Jeg har det noget blandet med, at det hele er endt ud, som det er. Jeg har lavet en kæmpe fejl - uden tvivl. Men det er, fordi jeg er et offentligt menneske, at folk har det nemmere med bare at gå amok.

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan have et så kæmpe had til et fremmed menneske. Fair nok at jeg modtager (beskeder om, red.) at jeg er en kæmpe idiot, men jeg skal ikke modtage trusler. Og jeg skal ikke være bange for at gå rundt, siger hun.

Det er dog tilsyneladende ikke kun realitykendissen selv, der modtager hårde beskeder.

- Mine venner og min familie har ikke lavet fejl. De fortjener ikke at blive svinet til og modtage de sygeste beskeder. Jeg har også modtaget rigtig mange syge, syge beskeder, men jeg kommer igennem det, siger Christel Trubka.

Da Nicklaes Olsen reagerede på utroskabet første gang, fortalte han ligeledes om nogle af de voldsomme beskeder, han har modtaget.

- Jeg er ikke vant til at få sådan nogle beskeder fra folk, der skriver, at jeg er et klamt menneske, og at jeg burde skamme mig, og at jeg er et svin, og at min mor ikke skulle have født mig, og hvad jeg ellers har fået af sindssyge beskeder. Det gør mig sindssygt ked af det, sagde han dengang.

