Reaktionerne strømmer ind: 'Det er fantastisk'

Lørdag eftermiddag kunne 'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen og hans kæreste, kosmetolog og tidligere model Joan Divine, dele en fantastisk nyhed med deres følgere på sociale medier.

Efter ni år, hvor Joan har været gennem fertilitetsbehandling, venter parret nemlig nu deres første barn, og den nyhed har fået kommentarsporene på deres Instagram-profiler til at gløde.

Stor lykke: Endelig gravid!

En lang række kendisser er gået til tasterne for at ønske de kommende forældre tillykke, heriblandt flere af Michael Olesens danse-kolleger.

'Bedste nyhed. KÆMPE stort tillykke sødeste jer', skriver danser Jenna Bagge.

'DEN BEDSTE NYHED EVER!', skriver danser Mie Moltke.

'Jeg er simpelthen så glad på jeres vegne', skriver danser Morten Kjeldgaard og følger beskeden op med flere hjerte-emojis.

Også kendisser som tidligere bokser Mikkel Kessler, tv-vært Lene Beier, svømmer Jeanette Ottesen og blogger Mascha Vang har givet parret kærlige hilsner med på vejen.

Vil bryde tabu

Til Ekstra Bladet fortæller Joan Divine, at hun og Michael Olesen er ovenud lykkelige over al den kærlighed, de modtager.

'Det er intet mindre end fantastisk alt den dejlige og positive feedback, vi har fået, det hele er kærlighed, så det er bare skønt', skriver hun i en besked.

Hun håber, at deres åbenhed kan være med til at sætte fokus på den kamp, som mange par kæmper for at få børn.

'Jeg er kun glad for at sætte fokus på fertilitetsbehandling og det tabu, der hører med', skriver hun.

Michael Olesen, 38, og Joan Divine, 41, har dannet par siden 2013.