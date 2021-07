Reaktionerne vælter ind: 'Betalte en uhyggelig pris'

Søndag aften kom det frem, at Kurt Westergaard var gået bort. Han døde i en alder af 86 år efter længere tids sygdom.

Det har fået flere til tasterne, som takker Kurt Westergaard for sit mod og for det, han har gjort for den danske ytringsfrihed.

En af hans nære venner Pia Kjærsgaard fortæller til Ekstra Bladet, at hun hun er ked af sin vens død, men ved, at han tog fra denne verden på en fredelig måde.

- Det gør mig så ondt. Det gør det virkelig. Han var min gode ven. Og jeg har fulgt ham, og vi har fulgt hinanden siden Mohammed-tegningerne. Og har haft kontakt lige indtil det sidste, fortæller en rørt Pia Kjærsgaard.

Naturlig død

Også den danske tegner Roald Als er glad for, at Kurt Westergaard tog herfra på naturlig vis.

- Det var godt, at han døde en naturlig død, fortæller han til Ekstra Bladet med henvisning til de drabsforsøg fra terrorister, som Kurt Westergaard har overlevet.

Kurt Westergaard blev nemlig til et mål for ekstreme islamister. Det er kommet frem, at der blev sat en dusør på mange millioner for at dræbe ham.

Og 1. januar 2010 trængte en mand med somalisk baggrund ind i Westergaards hjem og angreb ham med en økse.

Han slap uskadt fra overfaldet ved at låse sig inde på sit badeværelse, der var blevet indrettet som et sikkerhedsrum.

Efter attentatforsøget kom han under endnu skarpere overvågning af PET.

Kæmpede for ytringsfriheden

Formanden for Dansk Folkeparti har på sin Facebook-profil delt nogle mindeord om Kurt Westergaard.

'Kurt Westergaard var en fantastisk tegner - ikke mindst af satiretegninger - og en ukuelig forkæmper for ytringsfriheden.De af os, der har mødt ham, kan skrive under på, at Kurt Westergaard var en ualmindelig rar og ordentlig mand.'

Også Søren Espersen melder sig i koret af folk, der mindes den danske tegner.

På sin Twitter-profil skriver han således om den nu afdøde kunstner:

'Kurt Wester - en gigant i kampen for ytringsfrihed. Tak for din umådelige indsats, for dit mod og for det,, du gjorde for Danmark'

Også Pernille Vermund deler sorgen over Kurt Westergaards død. Han tegnede i foråret 2015 en valgplakat til Pernille Vermund.

På Facebook skriver hun:

'Kurt er et af de mest intense og inspirerende mennesker, jeg har mødt. Med sin egen frihed som indsats betalte han en uhyggelig pris for vores fælles ret til at ytre os frit.'

Kurt Westergaards død er ikke kun blevet begrædt inden for landets grænser. Også den hollandske politiker Geert Wilders har delt nogle ord om den danske satiretegner.

På Twitter skriver han:

'Den gode Kurt Westergaard er død. Han var en modig mand. Et forbillede for os alle. Hvil i fred, min ven!'