Reality-babe efter brud: - Jeg har voldelige forhold i bagagen

Ida Søjborg, som deltog i programmet 'Love Island', fortalte tilbage i marts, at hun havde fundet sammen med en norsk pige ved navn Kristin, og dengang var der rigelig med amoriner i luften.

Men nu er parret altså gået fra hinanden efter knap et halvt år sammen. Dette afslørede reality-baben selv i en story på Instragram. Ekstra Bladet har efterfølgende talt med hende om bruddet.

- Der er ikke sket noget stort, jeg tror bare, vi havde meget forskellige værdier, og ja, det skulle bare ikke være os, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Reality-baben fortæller, at de to dog er på god fod, og de har da også stadig en sparsom kontakt til hinanden.

- Vi taler ikke meget sammen, men der er stadig nogle praktiske ting, som skal ordnes.

Voldelige forhold i bagagen

Ida Søjborg fortæller desuden til Ekstra Bladet, at begge parter i forholdet havde brug for at arbejde med dem selv, før de kunne fungere ordentligt i et forhold, og det var også en af grundene til, at det ikke længere gik.

For hendes eget vedkommende handler det om at bearbejde nogle hårde ting fra fortidens forhold.

- Jeg har nogle psykiske og fysiske voldelige forhold i bagagen, som jeg skal have lagt bag mig, før jeg kan indgå i et nyt forhold. Det har jeg lært.

Ida Søjborg er da også allerede i fuld gang med forskellige former for behandling, så hun kan blive den bedste udgave af sig selv.

- Jeg går i psykoterapi, og så skal jeg også begynde hos en clairvoyant, som jeg håber kan hjælpe mig.

Derudover bruger Ida Søjborg også både sin træning og sine nærmeste til at hjælpe hende igennem den svære tid.

- Jeg træner meget, og så bruger jeg min boksning. Derudover omgiver jeg mig med gode mennesker. Det hjælper mig igennem det her brud, og igennem de andre ting, jeg også arbejder med.

Hopper fra den ene til den anden

Grunden til at Ida Søjborg selv tog teten, og breakede nyheden om sit og Kristins brud på Instagram, var for at komme rygterne i forkøbet. Blandt andet frygtede hun, at der ville komme rygter om, at hun hopper fra den ene til den anden kæreste, hvis ikke nyheden om bruddet kom ud.

- Nogle gange så får offentligheden jo først nyheden om ens brud lang tid efter, at man egentlig er slået op. Og så ligner det, at man hopper direkte videre, hvis man har fået en ny kæreste i mellemtiden. Eller at man har været utro. Og alt det ville jeg gerne undgå. Derfor ville jeg bare hurtigst muligt ud og fortælle historien fra min side, så der ikke er nogen, der når at tænke noget forkert.

Reality-baben fortæller desuden til Ekstra Bladet, at hun i fremtiden vil fokusere på sig selv, men hvis den helt store kærlighed kommer forbi, så tager hun imod den med åbne arme.

- Det er svært at stoppe kærligheden, hvis den kommer. Og jeg kan bare bedst lide at være i et forhold, siger reality-baben med et grin.