Reality-deltager bidt i numsen: Ville pifte tingene lidt op

En leg tager en uventet drejning i 'Ex on the beach'

Siden sæson seks af 'Ex on the Beach' ramte skærmen, er det ikke gået stille for sig i luksusvillaen på Gran Canaria.

I episode tre er seerne vidne til en noget intim leg, hvor deltagerne udfordrer hinanden i 'den som flaskehalsen peger på'.

Særligt en episode i legen skiller sig ud, da Nicolai Heller, der ifølge Sandra Bischof har haft et godt øje til hende, sætter tænderne i hendes bare numse.

- Vi har det sjovt, og alle får et godt grin af det. Der er sket værre ting på tv, fortæller Sandra Bischof til Ekstra Bladet.

Reality-deltageren fandt selv på idéen, men havde ikke regnet med, at det ville gå ud over hende:

- Jeg kommer altid op med skøre idéer for at pifte tingene lidt op. Jeg tænkte bare, at der skulle ske noget andet end at vælge en, man skulle kysse med, siger hun og fortsætter:

- Jeg håbede lidt, at en af pigerne skulle kysse en af drengene på numsen, siger hun og griner.

Sandra Bischof bliver bidt i numsen under en leg. Foto: Discovery

En af de andre piger i 'Ex on the Beach', Cecilia Sønderby, udtaler efterfølgende, at Sandra er 'ekstremt drengeglad'.

Men det rører ikke Sandra, der ser på det hele med et glimt i øjet.

- Jeg tager ikke sådan noget til mig, så længe jeg selv har det sjovt og hygger mig.

- Jeg har altid været lidt af en drengepige, som har det godt med drengene, og ikke alle kan acceptere det, fastslår hun.

'Ex on the Beach' kan ses på discovery+, hvor du allerede nu kan se de første fire episoder.