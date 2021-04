Reality-deltager dømt for vold og trusler mod ekskæreste

Den forurettede er lettet over, at sagen nu er slut, og det dermed er et overstået kapitel. Det fortæller hun til Ekstra Bladet

I Københavns Byret er en reality-deltager tirsdag dømt for vold og trusler mod sin ekskæreste, som også er kendt fra tv.

Det skriver Se og Hør.

Mediet kan ligeledes berette, at den dømte fik 50 dages betinget fængsel. Derfor slipper han umiddelbart for at komme ind og sidde.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, udsatte han i perioden september 2019 til marts 2020 kvinden for vold, psykisk vold og trusler.

Gennem hele retsforløbet har han nægtet sig skyldig i alle forhold.

Han blev i retten tirsdag fuldstændig frifundet for psykisk vold, ligesom han også blev frifundet i flere andre forhold om vold. Han er dog blevet dømt for vold og trusler mod ekskæresten.

Det tidligere reality-par indledte deres forhold i slutningen af 2019. Ifølge anklageskriftet begyndte volden blot en måned efter.

Tydeligt påvirket

Ekstra Bladet har været i kontakt med den forurettede, som er tydeligt påvirket af sagen.

- Jeg er lettet over, at det er overstået nu, men jeg er virkelig ked af, at han ikke blev dømt i alle anklager, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortæller, at det for hende gælder om at komme videre nu.

Ifølge kvinden udsatte den anklagede mand hende også for psykisk vold i form af 'groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd', der var 'egnet til utilbørligt at styre' kvinden.

Kvinden hævder også at have været udsat for social kontrol fra sin daværende kæreste, som ifølge anklageskriftet bestemte, hvem hun måtte ses med, beordrede hende hjem fra sociale arrangementer, bestemte, hvordan hun måtte klæde sig og kaldte hende ord som 'luder', hvis hun sås med sine venner.

Den dømte ankede ikke dommen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen her (+).