Reality-deltager i retten: 'Vågner til at du knepper mig'

Der blev læst en række sms'er op i retten, som viser, at kvinden tydeligt mener, at den tiltalte forsøgte at have sex med hende, mens hun sov

Det foregik uden dramatik, da den tiltalte reality-deltager fredag formiddag ankom i retslokale 3 ved Retten i Aarhus.

Her kom han ind iført sorte bukser, hvid skjorte og med en mørk blazer. Den tiltalte, som er i 30'erne, var rolig og sagde 'godmorgen' til anklageren.

Herefter indledte han sin forklaring af, hvad der foregik om natten 27. august sidste sommer, hvor han er tiltalt for at have voldtaget en sovende og beruset 25-årig kvinde, der ikke kunne modsætte sig.

Han nægter sig skyldig.

Kendte hinanden forinden

Reality-deltageren fortæller, at han lærte kvinden at kende i 2020, hvor de flyttede ind i et kollektiv. De udviklede her et form for venskab, lød det.

- Og vi var også tiltrukket af hinanden i den her periode, siger han til anklageren.

Men efter nogen tid udvikler deres forhold sig til at blive en smule 'anstrengt'. De ender dog stadig med at sove i samme seng flere gange, når de har drukket øl sammen.

- Vi har kysset, og jeg har da givetvis også haft lyst til at have sex med hende. Men det bliver ikke til noget, fordi jeg enten er for fuld, eller vi falder i søvn, svarer han til spørgsmålet om, hvorvidt de to tidligere har haft et seksuelt forhold.

Skriver om trekant

På den omtalte sensommerdag er den tiltalte på vej hjem fra en bytur i det centrale Aarhus. Her forklarer han, at han får kontakt med to veninder, hvoraf den omtalte kvinde er den ene, som gerne vil holde en morgenfest i dennes nye lejlighed.

- Vi skriver sammen i en gruppe på Messenger, der hedder 'trekant', og jeg tænker da, at det er det, som skal ske. De har snakket om, at det er det, som der skal ske, fortæller den tiltalte anklageren.

Anklageren mener, at det er den tiltalte, som lægger op til trekanten i en række beskeder, som bliver læst op i retten.

- 'Er klar', skriver du blandt andet til hende, siger anklageren.

- Men hun skriver også, at hun er klar (på at have en trekant, red,), svarer den tiltalte med henvisning til en af de andre oplæste beskeder.

I kvindens lejlighed forlader den anden kvinde dog efter nogle timer festen. Den tiltalte går så efter noget tid ind i sengen med kvinden.

- Vi joker lidt med at have sex sammen. Vi er fulde, og vi har ofte talt om sex og vores relation, som har været semi-intim før, siger tiltalte.

'Undskyld'

De falder så i søvn uden at have sex, fortæller han videre:

- Om morgenen er der god stemning. Vi har ret ondt i hovedet, men vi begynder at nusse lidt. Så står vi op og har en normal venskabelig tone.

Herefter forlader den tiltalte lejligheden ved at tage en Voi. Efter nogle timer får 'piben dog en anden lyd' fra den forurettede, forklarer reality-deltageren.

- 'Jeg vågner til at du basically knepper mig', skriver hun til mig, forklarer han.

Det bekræftes af en Messenger-samtale mellem de to. Anklageren læser derefter en besked op, hvori den tiltalte skriver:

'For helvede undskyld. Det sker ikke igen.'

Han forklarer, at de beskeder skal forstås ud fra, at han mener, at han ikke undskylder for 'akten', men kun for at gøre den forurettede 'ked af det'.

Føler sig lokket

En anden besked bliver så læst op, hvor den tiltalte skriver i en anden Messenger-gruppe med tre venner.

- Jeg skriver, at jeg har været sammen med den forurettede til nogle venner, fordi jeg godt kan lide at prale og overdrive med, hvor mange kvinder jeg har været sammen med, lyder det afvæbnende fra den tiltalte.

I en video-optagelse af en telefon-samtale mellem tiltalte og forurettede, som også bliver afspillet i retten, siger den tiltalte samtidig, at han 'trækker sig ud af hende'.

- Jeg ser det ikke, som om vi har sex, men jeg føler, at jeg har gjort noget utilgiveligt over for dig, fortæller han videre på optagelsen.

Forsvareren hæfter sig ved, at den tiltalte ikke ved, at samtalen mellem de to bliver optaget.

- Jeg føler, at hun forsøger at lokke mig ud i at sige noget, lyder det fra tiltalte.

Forlanger fængselsstraf

Den tiltalte understreger flere gange over for anklageren, at han er rystet over anklagen, og derfor går han med på det, hun siger.

Anklageren går ifølge anklageskriftet efter, at den tidligere realitydeltager skal straffes med fængsel.

Strafferammen for voldtægt er op til otte års fængsel.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive den tiltalte yderligere. Kvinden afgiver i skrivende stund sin forklaring bag lukkede døre.

Ekstra Bladet følger sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

For nylig blev realitystjernen Teitur Skoubo dømt for voldtægt. Ekstra Bladet kunne allerede i efteråret kaste lys over, hvad veninden til den forurettede i den sag havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig. Læs historien her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I podcasten 'Der er brev' gennemgår Ekstra Bladets journalister hele retssagen mod Teitur Skoubo og fortæller om reaktionerne fra hans reality-kollegaer. Lyt med herunder eller i din foretrukne podcast-app.