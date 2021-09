Reality-deltager skuffede konfirmander

Danny Rosenberg dukkede ikke op til to konfirmationer, selvom det var aftalen, at han skulle optræde ved begge fester

Konfirmationsfesten er en traditionsrig familiebegivenhed og en stor oplevelse for konfirmanden.

Sådan skulle det dog ikke være for Linda M. (redaktionen er bekendt med hendes fulde navn) og hendes søn, der til deres store skuffelse ikke fik den optræden, de var blevet lovet.

Den 28. august skulle ellers være en stor festdag for familien, der havde hyret rapper Danny Rosenberg til at stå for musikken.

Den 32-årige Danny Rosenberg, der er kendt for sin deltagelse i 'Paradise Hotel' i 2014, dukkede nemlig ikke op til konfirmationen. Han meldte heller ikke afbud.

- Min dreng og hans venner blev rigtig skuffede og kede af det. Det er det, der er det mest forfærdelige, at børnene havde glædet sig så meget, fortæller den ulykkelige mor og fortsætter:

- Jeg overførte 2500 kr. til ham, da vi lavede aftalen, og dem har jeg ikke fået tilbage. Jeg er enlig mor til to, så det er ikke sjovt at miste de penge, siger Linda M., der først efter Ekstra Bladets henvendelse til Danny Rosenberg har fået pengene fra ham.

Linda M. ringede og skrev til Danny Rosenberg for at få en forklaring, men desværre forgæves. Han vendte nemlig ikke retur på hverken opkald eller beskeder.

Brændte også venindens søn af

Hun er dog ikke den eneste, der stod med håret i postkassen. Linda veninde, Anja, havde nemlig også hyret Danny Rosenberg til sin søns konfirmation.

- Jeg skrev til Danny vedrørende Anja, som også har overført 2500 kr. til ham. Hvis han allerede nu vidste, at han ikke ville komme til festen, skulle han sige det, så Anja kunne finde på noget andet til sin søns konfirmation. Men han læste ikke engang beskeden, og han blev væk.

Og den opførsel skuffede veninden Anja, der fortæller, at hun tilbage i april havde booket ham og betalt ham for at optræde. Da han ikke kom, ville hun naturligvis også have sine penge tilbage.

- Jeg anmodede om mit beløb tilbage via MobilePay og sms, men der skete intet. Jeg er så skuffet og vred over, at man kan opføre sig sådan overfor andre mennesker.

- Det er virkelig utilfredsstillende, og jeg håber aldrig, det vil ske igen for nogen, lyder det fra Anja.

42-årige Linda M. opgav ikke sin søgen efter et svar og skrev derfor igen til den tidligere paradiso for at få en forklaring.

Denne gang svarede han, at han havde tilbragt hele natten på hospitalet sammen med sin syge far og beklagede, at han ikke var dukket op til konfirmationsfesten som aftalt.

Da Linda M. spurgte efter sine penge, lovede Daniel Rosenberg at betale dem tilbage 15. september.

Heller ikke den aftale overholdt han, og derfor henvendte den frustrerede mor sig til Ekstra Bladet.

'Jeg kan ikke gøre for det'

Da Ekstra Bladet fremlægger sagen for Danny Rosenberg, begynder der endelig at ske noget. Reality-deltageren overfører straks begge kvinders penge og undskylder mange gange for sin udeblivelse.

Til Ekstra Bladet udtaler Danny Rosenberg:

- Nogle gange er man nødt til at skuffe folk, og det er jeg ked af, at jeg har gjort med dem. Men det er tarveligt, at jeg skal udstilles som en, der har gjort noget forkert, fordi det har ikke været min hensigt. Jeg vil godt gøre det godt igen, siger Danny Rosenberg og tilføjer:

- Jeg havde aftalt med hende, at hun fik sine penge 15. september, men jeg har lige skrevet til Anja, at hun får dem i dag (torsdag, red.). Det problem er ude af verden, fordi jeg sidder og er ved at ordne det hele lige nu.