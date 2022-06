Reality-deltager titalt for voldtægt: Jokede om trekant

Fredag sidder en tidligere reality-deltager på anklagebænken ved Retten i Aarhus.

Her afgav han om formiddagen sin forklaring om, hvad der skete natten til fredag 27. august efter en bytur i en kvindes lejlighed, hvor han er tiltalt for at have voldtaget en tidligere veninde, mens hun sov.

I lejligheden var også en anden kvinde i nogle timer til stede - en veninde til den forurettede. Hun kastede under retsmøde mere lys over, hvad der skete i timerne op til den påståede voldtægt.

Skrev om sagen

Den forurettede kvinde afgav først sin forklaring bag lukkede døre. Den kunne pressen altså ikke høre. Hefter fortalte hendes veninde sin version af, hvad der skete i lejligheden.

Den tiltalte erkendte tidligere, at han havde fået veninden til at forlade lejligheden i ophidset tilstand ud på natten.

- Jeg var ked af det den aften, og jeg følte, at han kørte på mig. Jeg blev så kaldt selvmordstruet teenager på engelsk. Så rejser jeg mig op og siger, at jeg ikke vil finde mig i det, hvorefter jeg går hjem, lyder hendes vidneudsagn.

Herefter skulle voldtægten ifølge den forurettede altså være sket noget tid efter ud på morgenstunden.

- Han skriver til mig dagen efter, om jeg godt ved, hvad der er sket? Derefter giver han mig en undskyldning, som jeg ikke tager imod, og så siger jeg, at jeg godt ved, hvad der er sket, fortæller kvinden i retten meget lavmælt.

Jokede om trekant

Reality-deltageren har under sin forklaring lagt vægt på, at han klokkeklart havde indtrykket af, at de tre skulle have en trekant den fredag nat i august sidste år.

Veninden til den forurettede erkender over for forsvareren, at hun og den forurettede jokede om en trekant i en Messenger-gruppesamtale mellem dem alle tre.

- Vi skriver om, at vi skal drikke, og så joker vi om, at vi skal have en trekant. Det kunne ikke misforståes. Det vat tydeligt i chatten og efterfølgende, at det var en joke, fortæller hun til forsvareren.

Efter et kvarter i forurettedes lejlighed skulle tiltalte ifølge veninden også have tilkendegivet, at han godt vidste, at der var tale om en joke, og at de ikke skulle have en trekant.

Forsvareren ville også vide, om det var veninden, som havde fået forurettede til at anmelde voldtægten.

- Jeg støttede hende i det, lyder svaret.

- Men opfordrede du hende til det?

- Jeg sagde, at jeg syntes, at hun skulle anmelde det, svarer veninden, der forklarer videre, at den forurettede efter hendes opfattelse syntes, at det ville være uoverskueligt på daværende tidspunkt.

Et par dage senere besluttede den forurettede sig så for at anmelde sagen til politiet. Den tiltalte reality-deltager har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive den tiltalte yderligere.

