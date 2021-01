Reality-drama: - Jeg er fucking irriteret

Daniel 'Lone Wolf' Rosendal er mildest talt skuffet over, at han alligevel ikke skal møde Mathias Lynge i 'Stjerneboksning'

Der var lagt op til årets kamp i 'Stjerneboksning' mellem de to tidligere reality-deltagere Daniel 'Lone Wolf' Rosendal og Mathias Lynge.

Men dem, der havde glædet sig til at se de den tidligere 'Paradise'-deltager og den tidligere 'Robinson'-deltager stå overfor hinanden i bokseringen, kan godt skyde en hvid pil efter den tanke.

Mathias Lynge har nemlig af personlige årsager trukket sig fra kampen, der skulle bokses 20. februar.

Det oplyser 'Stjerneboksning' på Instagram.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mathias Lynge, der henviser til sit Instagram-opslag, hvor han begrunder, hvorfor han har valgt at trække sig fra kampen.

Tordner: - Jeg er ved at gå amok

'Jeg har et fuldtidsjob og egen virksomhed med klienter, der desværre blev nedprioriteret i perioden med boksetræning inden nedlukningen (coronanedlukningen red.). Jeg har derudover andre seriøse sportsprojektor, jeg gerne vil træne op til, der ikke hænger sammen med boksning. Jeg er selv frustreret over det, og jeg håbede inderligt, at det ikke ville blive udskudt yderligere. Det er pisse irriterende, men ingen kunne have forudset corona og dermed et boksestævne, der ville blive udsat til 2021,' skriver han i opslaget.

Skuffet er ikke ordet

Mathias Lynge deltog også ved sidste års stævne, hvor han vandt sin kamp. Udfordringen var fed, og det var også derfor, han valgte at tage mod tilbuddet igen i år.

Hans modstander i 2019 var 'Ex on the Beach'-deltageren Rasmus Kamaei, der er halvbror til Daniel Rosendal, og derfor havde Daniel også glædet sig til at tage revanche.

Nu er han mildest talt en skuffet mand.

'Skuffet er ikke ordet... Jeg er fucking irriteret. Jeg vil HA' ham for det, han gjorde mod min bror sidste år. Jeg stod ringside (ved siden af, red.) og så alt. Jeg har brugt alt min energi på det og denne her kamp, fordi jeg ville begrave ham en gang for alle, men nu springer han fra. PINLIGT', skriver den tidligere 'Paradise'-deltager i en besked til Ekstra Bladet.

Smidt på porten

Han er dog klar på at tage handsken op, hvis en ny modstander melder sig på banen.

'Er sulten. Det ikke for sjov, at jeg bokser stort set hver dag. Så hvad der kommer til at ske, ved jeg ikke, men jeg er klar og forholder mig klar. Intet er forandret for mit vedkommende', skriver Daniel Rosendal.

Dansk tv-par går fra hinanden

Arrangørerne af 'Stjerneboksning' skriver på Instagram, at de arbejder på at finde en ny modstander til Daniel 'Lone Wolf' Rosendal, men coronarestriktionerne gør det svært at finde og træne en kommende modstander.