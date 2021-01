Reality-par splitter op: Bor stadig sammen

Kærligheden er bristet for Samira og Ann Camilla, som man over sommeren kunne følge i programmet 'Singletown' på Dplay.

I programmet testede ti par deres forhold ved at splitte op og flytte ind sammen med de ni andre singler, og selvom kærligheden mellem Samira og Ann Camilla (kaldet AC) bestod prøven, går den ikke længere nu.

Det fortæller de på Instagram og til Ekstra Bladet.

'Vi er ikke kærester længere. AC og jeg har valgt at gå hver vores vej. Det er en beslutning, som vi har taget i fællesskab', skriver Samira på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de stadig er gode venner.

'Vi er okay, det er selvfølgelig super hårdt at gennemgå et breakup, men vi er heldigvis stadig meget gode veninder og vi bor stadig sammen, derfor taler vi og bruger tid sammen hver dag', skriver hun i en besked.

- De er ikke pæne nok til mig

Flere uger siden

Også AC understreger, at beslutningen om at gå hver til sit er truffet i fællesskab.

'Det var en fælles beslutning, som vi har taget - vi tog en snak omkring vores forhold og kom begge frem til konklusionen om, at vi ikke skulle være sammen mere,' skriver hun til Ekstra Bladet.

Hun skriver videre, at hun har det fint nu, og at det var en beslutning, de faktisk tog for et par uger siden. Der har derfor været en masse tid til at bearbejde bruddet.

Lesbisk par i nyt realityprogram: Svært at være to stærke kvinder i et forhold

'Jeg har mistet mig selv i forholdet og levet meget gennem Samira og hendes valg i stedet for at tænke på mig selv og mine egne behov. Det er en god beslutning, og jeg kan nu sætte mig selv først og begynde at gøre ting, som jeg sætter pris på', skriver hun.

Det haster heller ikke for dem med at flytte fra hinanden.

'Der er ingen dårlige vibes mellem os. Vi talt om finde hvert sit sted, men det haster ikke - Samira må blive her, så længe hun vil, og til hun får sin egen lejlighed,' skriver AC.

AC og Samira er ikke det første 'Singletown'-par, der efter programmet har måttet indstille forholdet.

Også Christel Trubka og Teitur Skoubo har valgt at gå hver til sit, selvom de i november understregede, at de stadig var på god fod.

