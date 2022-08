Reality-stjerne: 'Jeg er fuldstændig knust'

'Det er med grædende hjerte, at jeg fortæller, at Nicklaes og jeg ikke længere er kærester'.

Sådan indleder Line Maria Busk, der blandt andet er kendt fra 'Ex on the Beach' en story på Instagram. Hun har i næsten to år dannet par med en anden realitykendi, Nicklaes Johannes Olsen, som hun mødte i førnævnte program.

Siden deltog de sammen i programmet 'Singletown', hvor forholdet skulle sættes på prøve, men det klarede de sig igennem.

Mandag aften kunne Line Maria Busk dog fortælle sine følgere på Instagram, at de to ikke længere danner par. Det sker, meget kort tid efter de kom hjem fra en ferie sammen.

'Mit liv blev i går vendt 180 grader. Jeg er fuldstændig knust og ved ikke, hvordan jeg skal komme videre herfra,' skriver hun blandt andet i opslaget.

Nicklaes Johannes Olsen har ikke delt noget med sine følgere om bruddet, og de to har da også stadig en masse billeder liggende af hinanden på deres profiler - blandt andeet fra den ferie, de netop har været på.

Her var parret sammen på premieren til 'Top Gun: Maverick' tidligere i år. Foto: Emil Agerskov

Langer ud efter kendis

I den efterfølgende story reagerer Line Maria Busk på, at Sofie Mai Christensen, der er kendt fra samme program som de to, nævner parrets brud i sin egen spørgerunde på Instagram. Her skriver hun, at hun godt ved, hvorfor de er gået fra hinanden, men at hun ikke vil fortælle det.

'Jeg er simpelthen i chok. Jeg sidder herhjemme i min lejlighed. Alene. Fuldstændig knust. Jeg er lige gået fra den person, jeg elsker allermest i hele verden. Og så synes hun pludselig, hun skal kommentere på mit forhold og mit liv for at have 'juicy news' til sin spørgerunde - vi kender ikke hindanden?' skriver Line Maria Busk derefter.

Bagefter skriver hun dog, at hun 'trækker kløerne ind', men at hendes følelser sidder uden på tøjet.

Ekstra Bladet har siden mandag aften forsøgt at få en kommentar fra både Line Maria Busk og Nicklaes Johannes Olsen, men de er ikke vendt tilbage på henvendelserne.