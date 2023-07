Reality-stjerne truet: 'Lille bøsserøv'

Reality-stjernen Mathias Hjort fik sig mandag noget af en overraskelse, da han blev truet ude foran et fitnesscenter.

Mens Mathias Hjort var i færd med at livestreame på det sociale medie Twitch blev hele seancen filmet på video.

I videoen ser man en ophidset mand henvende sig aggressivt til Mathias, der står ude foran sin bil.

'Er du en lille bøsserøv eller hvad?', siger manden til Mathias, der uforstående svarer 'Hvad snakker du om?'.

'Hvis du vil danse med mig, så slipper du ikke for det'. Mathias svarer, at han ikke gider at danse med manden.

Den aggressive mand giver udtryk for, at Mathias ikke ved, hvem han er, men at Mathias meget hurtigt kan finde ud af det, mens hans puffer Mathias i brystet med hvad der ligner en drikkedunk.

'Jeg har ikke gjort noget, så lad hellere være. Jeg er er på vej til at gå, og så følger du efter mig. Jeg har sagt til dig, at det er forstået. Jeg siger ikke noget, svarer Mathias.

Manden truer efterfølgende Mathias og siger, at hvis Mathias ikke 'kan fatte det, så kommer vi, og så tager vi dig', siger manden og fortsætter:

'Så fucking lad være med at glo på mig en anden gang'.

'Okay, det er i orden. Fair nok. Jeg lytter på, hvad du siger, svarer Mathias til den alvorlige trussel.

Stirrekonkurrence

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at komme i kontakt med Mathias Hjort, men i et interview til SE og HØR sætter reality-stjernen ord på situationen.

- Det er bare en eller anden tosse, der render rundt og generer folk, og som er blevet ved med at stirre på mig inde i fitnesscentret – og jeg har så stirret tilbage, siger Mathias Hjort og forklarer, at stirrekonkurrencen, som han selv kalder det, har stået på i hele tre uger.

