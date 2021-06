Reality-stjerner afslører løn

Det plejer at være top-hemmeligt, hvad man får for at være med i et tv-program. Men ikke alle er bange for at fortælle, hvad de kan tjene

Det kan være en rigtig god forretning at være med i et tv-program.

Udover penge direkte ind på kontoen er der også masser af eksponering, som kan bruges til at score kassen yderligere.

Det er netop den kombination, der frister 26-årige Sigmund Trondheim, der er blevet tilbudt at være med i endnu et reality-program denne sommer.

Den dansk-færøsk sanger tænker lige nu over, om det er noget, han skal sige ja til.

- Jeg har overvejet at være med i et nyt program. Jeg tror ikke, at jeg må sige hvad for et program, men jeg er blevet spurgt, om jeg vil være med i et nyt program, der starter her i sommerferien. Det har jeg overvejet at sige ja til, fortalte Simon Trondheim onsdag aften til Ekstra Bladet under Reality Awards.

På hylden

Han har ellers forsøgt at lægge reality-tilværelsen på hylden for at satse mere på musikken, men han er alligevel fristet af at lave mere tv af de helt åbenlyse grunde.

- Pengene og eksponeringen. For så vil jeg bruge eksponeringen til at få min musik frem, sagde han.

Fordi Sigmund Trondheim er kendt fra både 'Divaer i junglen', ' TIl middag hos...', Melodi Grand Prix og ikke mindst 'X Factor', kan han tjene gode penge på at deltage i et tv-program.

- Jeg tror, at jeg kan få mellem 30 og 45.000 kroner for at være med, afslørede han om optagelserne, der varer en måneds tid.

I klippet herover afslører Sigmund Trondheim desuden, hvad han fik for at være med i 'Divaer i junglen'.

Det var ikke kun den 26-årige sanger, der under Reality Awards satte beløb på, hvad man kan tjene på reality-tv.

Simon Iversen, der er kendt fra DR-progammet 'Hård uden på' og 'For lækker til love', og hans kæreste, Sidsel Borg fra 'Ex On The Beach', luftede, de var blevet tilbudt 120.000 for at medvirke i et reality-program denne sommer. Det bekræfter han nu over for Ekstra Bladet.

- Ja, det er rigtigt. Det var det, vi blev tilbudt til sammen for at være med i syv dage, siger Simon Iversen, der dog afslog det tilbud.

Sidsel Borg og Simon Iversen har andre sommerplaner end reality-tv. Foto: Ritzau Scanpix

- De pressede meget på for at få os med, men jeg tjener så mange penge på at strippe for tiden, og Sidsel er bare led og ked af reality-verdenen. Vi har også bestilt nogle rejser her henover sommeren, så vi blev ikke fristet, siger Simon Iversen, der ud over at arbejde som stripper også er flise-murer.

- Der arbejder jeg på akkord og tjener også fine penge, så ellers tak, siger han om tilbuddet om at være med i 'Singletown'.

Der var godt gang i den til Reality Awards onsdag, hvor der foruden prisuddeling var både slåskamp og drama. Du kan se hele showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.