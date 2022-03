Realitydeltager single

Det er med et tungt hjerte, at tidligere Paradise-deltager Trine Skjollander nu skal pakke single-stiletterne frem og lægge tosomheden på hylden.

Hun og kæresten Stefan, som hun boede sammen med, er nemlig nyligt gået fra hinanden, og derfor har den seneste måneds tid været svær. Udover at skulle sige farvel til en kæreste, har hun også måtte finde et andet sted at bo.

- Jeg flyttede mine ting, og han hjalp mig. Jeg fik heldigvis min egen lejlighed kort tid efter, det skete.

Selvom den tidligere paradiso ikke vil komme nærmere ind på, hvorfor parret valgte at gå fra hinanden, fortæller hun, at de stadig er på god fod med hinanden på trods af bruddet.

Parret mødte hinanden nytårsaften sidste år og blev kærester kort efter. De nåede at være sammen i lidt under et år.

Skal lære at være alene

Selvom det er hårde tider, misser Trine Skjollander ikke muligheden for også at se på den lyse side af sagen.

- Jeg er ikke den bedste til at være alene. Jeg kan godt lide den der tryghed. Så nu skal jeg bare lære at være mig selv. Og så er det jo forår og sommer lige om lidt, som jeg bare skal nyde med alle mine veninder, siger hun.

Der er særligt én sommerbegivenhed, som den blonde skønhed ser frem til med stor begejstring.

- Jeg har nemlig lige fået en billet til Skanderborg Festival, griner hun og fortsætter med at fortælle, at hun glæder sig til at nyde oplevelsen med sine veninder.

Ingen mænd

Sidder man(d) tilbage efter denne nyhed og håber på at kunne byde paradise-baben ud, nu hvor hun ledig, så bliver man nok slemt skuffet.

Trine Skjollander gør det nemlig klart, at hun nu vil holde en pause fra kærligheden. Det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi spørger hende, om der bliver nogen ny kærlighed i nærmeste fremtid.

- Nej! Ingen mænd, siger hun lattermildt.

Men hvem ved, måske støder hun ind i en ny sød fyr til årets Skanderborg Festival. Hvis ikke før.