Realitydeltager tiltalt for voldtægt

En tidligere realitydeltager er tiltalt for at have voldtaget en kvinde i august sidste år

Det er blot en måned siden, at den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Teitur Skoubo blev idømt to og et halvt års fængsel for en voldtægt, han ifølge byrettens afgørelse begik sidste efterår.

Nu skal endnu en realitydeltager på anklagebænken i en sag, hvor han er tiltalt for voldtægt.

Manden, der er i 30'erne, begik ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, voldtægten mod en sovende kvinde sidste sommer.

Ifølge tiltalen mod manden fandt voldtægten sted 27. august i Aarhus, hvor manden uden samtykke fra kvinden indledte et samleje, mens hun sov.

Fordi kvinden var træt og beruset, befandt hun sig ifølge anklageskriftet i en tilstand, hvor hun hverken kunne gøre modstand eller give samtykke til samlejet.

For retten

Sagen mod manden skal fredag for retten i Aarhus, hvor anklagemyndigheden ifølge anklageskriftet går efter, at den tidligere realitydeltager skal straffes med fængsel.

Strafferammen for voldtægt er op til otte års fængsel.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive den tiltalte yderligere.

