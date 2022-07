Realityhunk afslører nyhed: 'Det er stort'

Mikkel Søndergaard, der er kendt fra 'Ex on the Beach', skal være far

De fleste husker nok Mikkel Søndergaard - bedre kendt som Mikkel Ræv - som en fyr med fest, farver og fart over feltet.

Da han var med i realityprogrammet 'Ex on the Beach', stod Mikkel Ræv i forreste række, da der blev leveret alt lige fra sex, drama og tårer på åben skærm.

Men nu har han mødt sin store kærlighed og er klar til familielivet. Han venter nemlig barn med kæresten Dia.

'Min lille familie', skriver Mikkel Ræv til et opslag på Instagram, hvor han har delt et billede af sin kæreste, deres hund og et scanningsbillede, der forestiller parrets ufødte barn.

Over for Ekstra Bladet fortæller 28-årige Mikkel Ræv, at graviditeten stemmer overens med hans egen drøm om at være far, inden han fylder 30 år.

'Vi glæder os naturligvis helt vildt - det er stort at skulle være forældre for første gang, og så til en lille pige. Vi har glædet os til at stifte vores egen familie i et godt stykke tid nu,' skriver Mikkel Ræv til Ekstra Bladet.

Det er også første gang, at Mikkel Ræv deler et billede af kæresten, Dia, som han har dannet par med i et år.

Terminsdatoen er sat til 4. januar, så parret krydser både fingre og tæer for at, deres datter venter med at melde sin ankomst til 2023.

