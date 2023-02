Realitylegende: De mister seere

Peter 'Ulven' Birch tror, at Viaplay vil miste seere, efter at man har ændret 'Paradise Hotel' til 'Paradise'. Realitylegenden synes godt om det nye koncept, men savner lidt mere action

Et af landets største realityprogrammer gennem tiden har ændret sig.

Tidligere hed det 'Paradise Hotel', hvor blandt andre Peter 'Ulven' Birch var med tilbage i 2010. I dag har Viaplay ændret programmet til 'Paradise', hvor man stræber sig efter at være woke.

Ekstra Bladet var tirsdag aften taget til rød løber på premieren til 'Jomfruer fra rummet' i Palads i København for blandt andet at tale med 'Ulven Peter' om 'Paradise'.

- Konceptet er blevet ændret. Hvad tænker du om det?

- Jeg synes faktisk, det er meget godt. Men det mangler lidt. Jeg synes faktisk, det er underholdende nok, men man kan godt mærke, at det er en anden måde, de caster på nu. Det er ikke så vildt som 'Ex on the Beach' og alt det der. Så jeg tror, de taber lidt seere. Det er sådan meget stille og roligt.

- Hvordan vil du sige, at 'Paradise' har ændret sig sammenlignet med dengang, hvor du var med?

- Dengang jeg var med, var vi også stille og rolige, som de (Viaplay, red.) faktisk også er gået tilbage til nu. Men det, nabokanalen sender, det er jo meget vildt. Trekanter og firkanter og alt muligt. Jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt, at de er begyndt at lave det lidt stille og roligt.

- Men jeg er også blevet ældre. Det kan godt være, at de unge synes, det er røvsygt.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en deltagerkontrakt fra ’Paradise’, og den får skarp kritik af eksperter og politikere 'Paradise'-kontrakt lækket. Forstå hele sagen her.

Slaver i 'Paradise'

Peter 'Ulven' Birch blev en kæmpestjerne i Danmark efter sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. Og han ser også tilbage på sin tid i programmet med et smil på læben.

- Hvordan ser du tilbage på, da du var med?

- Jeg synes, det har været meget sjovt at være med. Men jeg er også glad for, at jeg er videre i dag. Der er ikke så mange penge i den røde løber, afslutter Peter 'Ulven' Birch med et lille grin.

Ekstra Bladet har via en lækket deltagerkontrakt fra 'Paradise' afsløret, hvordan de unge deltagere bliver holdt i et jerngreb uden løn og med risiko for kæmpe bøder. Det kan du læse meget mere om lige her: 'Paradise'-kontrakt lækket: - Det er slavelignende forhold