Realitypar afslører stor nyhed

Kærligheden blomstrer i den grad mellem Anne Plejdrup, 22, og Nikolaj Hvidmand, 23, der fredag aften var mødt op til Reality Awards for at feste igennem på Docken i København.

Det er lige under et år siden, at de to stod frem som par, da Anne offentliggjorde forholdet i et opslag på Instagram, hvor hun erklærede sin kærlighed til Nikolaj, der ligesom hende selv har medvirket i 'Paradise Hotel' 17. sæson.

Kærligheden strålede ud af de to paradisoer på den røde løber, da de glædeligt fortalte om, at Anne var flyttet ind til Nikolaj i starten af januar i år.

- Hun flyttede ind ret spontant. Hun var der alligevel hver dag, og så kunne hun lige så godt flytte alle sine ting ind til mig. Det er to eller tre måneder siden, sagde Nikolaj og tilføjede, at de nu bor i Sydhavnen i hans lejlighed.

Men de er ikke alene om at dele lejligheden, afslørede han.

- Vores venner bor der også, så vi er fire i alt. Det er en kæmpe lejlighed, og jeg boede der i forvejen sammen med to gutter. De går på arbejde, så vi har lejligheden for os selv om dagen, fortsatte Nikolaj.

Anne og Nikolaj er fra Jylland, men flyttede begge til København i august. Foto: Jonas Olufson

Selvom kæresteparret er glade for at bo sammen, er det ikke altid lige let at få enderne til at mødes. Det fortalte Anne, der ikke var bleg for at indrømme, at hun til tider har meget temperament.

- Jeg har meget temperament, og det kan godt komme til udtryk nogle gange, men ellers går det meget godt, sagde hun og blev straks suppleret af Nikolaj:

- Hun har ikke kun meget temperament, men også meget tøj, for fanden. Jeg kan rydde værelset op, men dagen efter ligner det et bombet lokum igen, det er for sygt! Jeg kender ikke en eneste, der kan stresse så meget over at finde tøj at tage på, når hun har så meget tøj, fortalte han.

Det kunne Anne ikke afvise, men det virkede som om, at det heller ikke var let at være hende.

- Jeg smider mit tøj over det hele, og jeg har lyst til at slå ham ihjel hver gang, når han rydder det op.

Frieri, bommerter og bar hud. Du kan se hele det vilde og vanvittige Reality Awards-show eksklusivt her på Ekstra Bladet.