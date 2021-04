Realitypar er gået fra hinanden

Realityparret Christel Trubka og Asbjørn 'Tyren' Nielsen er ikke længere sammen.

Det skriver både Christel og Asbjørn i hvert sit opslag på Instagram.

'Asbjørn og jeg er ikke sammen længere, I skal vide at vi ikke er uvenner! Alt er afsluttet med gode vibes, der er intet sket mellem os!', skriver Christel i sit opslag, hvor hun også skriver, at hun har valgt at lytte til sig selv og sine behov.

Asbjørn skriver da også i sit opslag, at det var Christel, der tog beslutningen.

'Jeg troede 2021 skulle være mit år. Det startede med et kæmpe brag, og alt i mit liv spillede max. Jeg var for første gang i mit liv 110% lykkelig hver dag. Desværre varede lykken ikke ved. Christel valgte at tage den beslutning, at vi ikke skulle være sammen mere. Vi er ikke uvenner og intet er sket mellem os', skriver han.

Over for Ekstra Bladet bekræfter både Christel og Asbjørn bruddet.

- Jeg er selvfølgelig forfærdelig ked af det. Der er ikke nogle dårlig stemning eller noget negativt mellem os. Hun har bare brug for at være sig selv og sammen med sin hund, siger Asbjørn til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi skal selvfølgelig finde en løsning på lejligheden nu, det er ikke så fedt at gå op og ned af hinanden. Jeg skal finde ud af, om jeg skal blive i København eller retur til Kolding. Der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at blive boende i lejligheden.

Flyttede sammen efter 1,5 måned

For blot en måned siden kunne det lykkelige par fortælle til Ekstra Bladet, at de var flyttet sammen.

Asbjørn Nielsen flyttede fra Kolding til København for at bo sammen med Christel i Ørestad, hvor de sammen havde lejet en lejlighed.

- Vi glæder os helt vildt til at overtage nøglerne på tirsdag. Det bliver fedt at skulle bo sammen. Det er også fedt, at det ikke er så langt fra, hvor jeg bor nu, for jeg er virkelig glad for Ørestaden. Det er tæt på både motorvej og natur, fortalte Christel dengang til Ekstra Bladet.

Dengang var det ikke meget mere end 1,5 måned siden, at de to officielt stod frem som par.

Christel Trubka er kendt fra reality-programmet 'Paradise Hotel', hvor hun deltog i 2015, mens Asbjørn 'Tyren' Nielsen er kendt fra 'Ex on the Beach'.

