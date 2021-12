Realitypar er gået fra hinanden

Kærligheden mellem paradisoerne Sille Nimholm og David Jarsbo er brast.

Det meddeler David Jarsbo i et Instagram-opslag tirsdag aften, efter Ekstra Bladet det meste af tirsdagen har forsøgt at få fat i parret for at få bekræftet den triste nyhed om bruddet.

'Hej alle, jeg og Sille er gået fra hinanden - vi er stadig supergode venner, og det er vi begge meget glade for, at vi er. Der er ikke så meget mere i det,' skriver han.

Sille Nimholm og David Jarsbo mødte hinanden under optagelser til 'Paradise Hotel' og stod tidligere på året frem som kærester, men det er altså slut nu.

I november fortalte Sille Nimholm, der bor i Fredensborg, at hun og David havde fået en fælles lejlighed i Aarhus, som de efter planen skulle flytte ind i 1. december.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra begge parter.